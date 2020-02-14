Dr. İnal: "2019'da da kaliteli hizmetin öncüsü olduk"

14.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:44

Medline Adana Hastanesi Direktörü Op. Dr. Musa İnal, kurum olarak hizmet vermeye başladıkları andan itibaren sağlık sektöründeki ilerlemeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "2019'da da kaliteli hizmetin öncüsü olduk" dedi.



Op. Dr. Musa İnal, 2019 yılında da hastalara geçmiş yıllarda olduğu gibi artan kalitede sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini söyledi.



Hastalara daha kaliteli hizmet verebilmek için başladıkları ek bina yatırımına 2019'da aralıksız devam ettiklerini belirten Op. Dr. İnal, 50 odalı yeni hizmet binaları devreye girdiğinde, buranın özellikle günübirlik yatışlar için hastaların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde işlevsel ve lüks olmasının planlandığını söyledi.



Yine bu dönem içerisinde ulusal ve uluslararası ölçekte denetimler geçirdiklerinden de bahseden Op. Dr. İnal, "Etik değerlerden ödün vermeden gerçekleştirdiğimiz kalite yolculuğunun bir adımı olarak geçtiğimiz şubat ayında, hizmet vermeye başladığımız 2009 yılından bu yana sahip olduğumuz ve her 3 yılda bir yenilenen uluslararası kalite belgesi JCI (Joint Commission International) akreditasyonumuzu 4. defa yenileme başarısı gösterdik. Geçirdiğimiz diğer denetim ise Sağlık Bakanlığı tarafından aralık ayında gerçekleştirilen sağlıkta kalite değerlendirmesiydi. Bu denetimden de yine başarı ile çıkmasını bildik" dedi.



"200 bin hastaya hizmet verdik"



Hastane olarak sadece Adana'dan değil tüm Çukurova bölgesi ve başta Ortadoğu olmak üzere yurt dışından da yoğun bir şekilde hasta kabul ettiklerini söyleyen Op. Dr. İnal, "Geriye dönüp baktığımızda geçen yıl yaklaşık 200 bin hastaya hizmet vermişiz. Bu rakamı biraz açmak gerekirse; yaklaşık 12 bin hastamızın ameliyat olmak için hastanemizi ve doktorlarımızı tercih ettiğini söyleyebiliriz. Yatan hasta sayımız ise yaklaşık 15 bini bulmakta. Cerrahi işlemlerin yanı sıra kardiyoloji ve kalp-damar cerrahisi branşlarında da tercih edilen bir hastane olduğumuzu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu iddiamızı da yine rakamlara dayandırdığımızda, gerçekleştirdiğimiz anjiyo sayısının 3 bine yaklaştığını, açık kalp ameliyatı sayısının ise 300'ü geçtiğini söyleyebilirim. Bahsetmiş olduğum bu veriler, hastanemizin hastalar tarafından güvenilir bulunduğunu, doktorlarımızın teşhis ve tedavideki etkin başarısı ile hizmet kalitemizi göstermektedir" diye konuştu.



"Onkoloji branşımız öne çıkıyor"



Günümüzde kanser hastalığının teşhis ve tedavisinde önemli gelişmeler yaşandığını kaydeden Op. Dr. İnal, "Bu nedenle onkoloji branşına da ayrıca bakmak gerekir. Çünkü onkoloji kliniğimizden hizmet alan hasta sayılarımız yine bize duyulan güveni ispatlar niteliktedir" diyerek buradaki toplam hasta sayılarının 4 bini, yatarak hizmet alan hasta sayılarının ise bini bulduğunun altını çizdi.



Op. Dr. İnal, "Sağlık, her zaman için insanoğlunun en önem verdiği konuların başında yer alıyor. Bu nedenle verilen hizmetin de en üst seviyede olması gerekiyor. Biz de bunun bilincindeki sağlık profesyonelleri olarak hastalarımıza ve yakınlarına en kaliteli sağlık hizmetini sunmak, yeni projeler üretmek için tüm gücümüzle gayret gösteriyoruz. Bunu geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam ettireceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA