Dr. İbrahim Aşkar yüz germe ameliyatını anlattı

Doçent Doktor İbrahim Aşkar işlemle ilgili şöyle konuştu;

YÜZ GERME AMELİYATI NEDİR?

"Yüz germe ameliyatı yüz ve boyun derisindeki sarkıkları ve varsa çene altı yağlanmayı ortadan kaldırılması üzere estetik cerrahlar tarafından uygulanan yöntemlerden biridir.

Deri altı dokusu desteklenir. Cildin elastikiyeti tam kaybolmamışsa yüz germe ameliyatı daha iyi sonuç vermektedir. Bu operasyon yanında burun estetiği, göz kapakları estetiği, alın germe, kaş kaldırma, lazer ile cilt soyma, yüz germe ameliyatı ile birlikte yapılarak hastanın daha güzel, canlı ve genç görünmesine yardımcı olunabilir. Ayrıca beraberinde dolgu maddelerinin enjeksiyonu veya peeling uygulayarak ince kırışıklıklar da giderilebilir.

YÜZ GERME OPERASYON ÖNCESİ

Yüz germe ameliyatından beklentilerinizi ilgili cerrahınızla tartışın. Sigara kullanımına ameliyattan 10 gün önce bırakılmalıdır. Güneşleme ve cilt bakımı ile ilgili alışkanlıklarınızı anlatın, ameliyat sonrası yapılması gerekenleri dikkatle dinleyin. Ameliyat hastane koşullarında, anestezi uzmanının gözetiminde ameliyathanede yapılmalıdır. Genellikle genel anestezi ile yapılan bu ameliyat sedasyon desteği ile lokal anestezi altında da yapılabilir.

2-2.5 saat süren bu operasyonundan sonra aynı gün eve çıkmak mümkündür. Yapılacak kombine ameliyatlar ameliyat süresini uzatıp, hastanede bir gün kalmayı gerektirebilir. Yüz germe ameliyatının izi mutlaka kalır, ancak belirgin bir iz değildir ve şakak bölgesinde saçlı deri içinde, kulak önü ve arkasında gizlenecek şekilde yapılır. Çene altı bölgesindeki yağların alınması için karşıdan görünmeyecek şekilde 3-5 mm boyunda iz kalır. Ek olarak ameliyat yapılırsa, yapılan ameliyata göre ek iz kalır. Bu izlerin gizlenecek ve belirgin olmayacak şekilde olması beklenen bir sonuçtur.

YÜZ GERME OPERASYONU SONRASI

İşlem sonrası komplikasyon azdır; yüzde şişlik, morluk, uyuşukluk ve gerginlik hissi olabilir. Bazen yüz sinirleri anesteziden etkilenebilir, bu hastalarda yüzde hafif asimetriler görülebilir, ancak geçicidir. Gözler, burun ve ağız açık kalacak şekilde pansuman yapılıp, sarılır. İçeride birikimleri engellemek için, dren denen lastik borular konulabilir ve en geç 2 gün içinde alınır. Pansuman değişimleri ile takip edilip, 2-3.günlerde pansuman açılınca saçlar yıkanabilir. Dikişler ortalama 5-7.günlerde alınır.

Genellikle ikincil ameliyata ihtiyaç olmamasına karşın seyrek olarak ikinci bir düzeltme gerektirebilir. Bir hafta sonra hasta işe dönebilir ve makyaj yapabilir. İki ay boyunca ağır egzersizler ve güneş ışığından kaçınma ve dış darbelerden korunma tavsiye edilir. Erkeklerde ameliyat sonrası kulak arkası ile saçlı deri arasındaki mesafe azalır, bu da daha dikkatli traş olmalarını gerektirir. Gerekirse, bu alana epilasyon yapılabilir. Erkek hastalara ameliyat sonrası 2-3 hafta sakal tıraşı olmamaları önerilir.

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