Dr. Gündoğdu: İzmir'deki son depremler keşke deprem fırtınası olsaydı
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Dr. Gündoğdu: İzmir'deki son depremler keşke deprem fırtınası olsaydı

01.02.2021 15:48 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:52
Dr. Gündoğdu: İzmir'deki son depremler keşke deprem fırtınası olsaydı

JEOLOJİ uzmanı Dr.Oğuz Gündoğdu, İzmir ve çevresinde bugün kaydedilen depremlerin 30 Ekim 2020 Seferihisar depremlerinin artçısı olduğunu söyledi.

JEOLOJİ uzmanı Dr.Oğuz Gündoğdu, İzmir ve çevresinde bugün kaydedilen depremlerin 30 Ekim 2020 Seferihisar depremlerinin artçısı olduğunu söyledi. Dr. Gündoğdu, bu depremlerin artçı olduğunu ifade ederken, "Bazı çevrelerde öne sürüldüğü gibi bunlar deprem fırtınası değil. Keşke deprem fırtınası olsa ve enerjiyi boşaltabilse." dedi.

Dr. Oğuz Gündoğdu, İzmir ve çevresinde bugün kaydedilen depremlerin 3 ay kadar önce İzmir'in Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen 119 kişinin yaşamını yitirdiği 6.9 büyüklüğündeki depremler dizisinin devamı olduğunu söyledi. Dr. Gündoğdu, "Bu depremler 30 Ekim'deki depremin tetiklediği bir takım fayların harekete geçmesinden, Midilli'deki fayın tetiklenmesinden ibarettir. Bu; sistem fayı kadar büyük deprem üretecek büyüklükte değil. Esas tetiklenme İzmir'deki depremin oluşumundan sonra oldu. Bugünkü depremlerin hepsi normal, düşey depremler. Enerjinin açığa çıkmasından ibaret." dedi.

Dr. Gündoğdu, "Bunların devamı olur. Hatta insan asabını bozacak sayıda olur. 1999 depreminden sonra deprem fırtınası olmuştu. Deprem fırtınaları volkanik yapılarda görülür. Hiçbir zaman arkasından büyük deprem gelmez. Sismograflar olarak deprem fırtınasından korkmaz, çekinmeyiz. Peş peşe depremler olduğu için fırtına akla geliyor. Keşke bunlar deprem fırtınası olsaydı" diye konuştu.

 


Dr. Gündoğdu: İzmir'deki son depremler keşke deprem fırtınası olsaydı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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