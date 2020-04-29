Dr. Gökosmanoğlu: "Tiroit kanserinde erken tanı başarıyı arttırır"
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Dr. Gökosmanoğlu: "Tiroit kanserinde erken tanı başarıyı arttırır"

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, "Tiroit kanseri doğru tanı ve tedavi uygulandığında, tedavi başarısı yüksek bir hastalıktır.

Dr. Gökosmanoğlu:
29.04.2020 18:39 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:39

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, "Tiroit kanseri doğru tanı ve tedavi uygulandığında, tedavi başarısı yüksek bir hastalıktır. Erken tanı tedavide başarıyı artırır" dedi.

Medicana İnternational Samsun Hastanesi'nden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, tiroit kanseri hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Tiroit kanserinin başlıca belirtilerini sıralayan Dr. Gökosmanoğlu, "Tiroit kanserleri endokrinolojik kanserler arasında en sık görülmekte olup, özellikle kadınlarda son yıllarda artış göstermektedir. Tiroit kanseri, doğru tanı ve tedavi uygulandığında, tedavi başarısı yüksek bir hastalıktır. Kesin nedeni bilinmese de bazı alt türlerde genetik mutasyonlar, beslenmede yetersiz iyot alımı ve özellikle baş boyun bölgesine radyasyon maruziyeti bu hastalığı tetikleyebilmektedir. Belirtileri arasında ise ön boyunda şişkinlik, ses kısıklığı gibi ses değişiklikleri ve yutma problemleri olabilir, çok nadir olarak solunum zorluğu ve öksürük de görülebilir" diye konuştu.

Soğuk nodüllere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Feyzi Gökosmanoğlu, "Tiroit kanserlerinin tiroit nodüllerinden gelişebilir ya da nodül olarak bulgu vermektedir. Bu nodüllerden ciddiye alınması gereken tipi, sıcak değil soğuk olanıdır. Çünkü bunlarda yaklaşık yüzde 15 kanserleşme ihtimali bulunmaktadır. Bu yüzden özellikle soğuk nodülü olanların vakit kaybetmeden iğneyle tiroit biyopsisi olması gerekir. Biyopsi yapılmasının nedeni ise nodülde kanser olup olmadığının saptanabilmesidir" şeklinde konuştu.

İnce iğne biyopsisini, çok ince bir iğne ile yüzeysel dokuyu uyuşturarak ağrısız bir şekilde yaptıklarını ifade eden Gökosmanoğlu, "Tiroit nodüllerinin teşhisinde kullanılan 'ince iğne biyopsisi' sonucunda şüpheli veya kanser tanısı konulan hastalar ameliyat edilir, genelde tedavi edilebilir ve hastalar uzun süre yaşayabilir ancak bu kanserin tekrarlanma ihtimali yüksektir. Bu nedenle tiroit kanserini atlatanlar ömür boyu doktor takibinde olmalıdır. Tiroit kanseri doğru tanı ve tedavi uygulandığında, tedavi başarısı yüksek bir hastalıktır. Erken tanı tedavide başarıyı artırır" ifadelerini kullandı.

Dr. Gökosmanoğlu, korona virüsü salgını nedeniyle hastaneye gelemeyen hastaların şikayetlerinin olması durumunda doktorları ile bağlantıda olmaları ve bu süreçte ilaçlarında doz değişikliğini kontrol olmadan yapılmaması gerektiğini de özellikle vurguladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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