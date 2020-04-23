Dr. Gökhan Taletar: "Bir yangını söndürmeye çalışırken kimse önce ben kendi tarlamı söndüreyim...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Dr. Gökhan Taletar: "Bir yangını söndürmeye çalışırken kimse önce ben kendi tarlamı söndüreyim... - Haber
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Çay, Sağlık, Haber

Dr. Gökhan Taletar: "Bir yangını söndürmeye çalışırken kimse önce ben kendi tarlamı söndüreyim...

Dr. Gökhan Taletar: "Bir yangını söndürmeye çalışırken kimse önce ben kendi tarlamı söndüreyim diyemez" Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr.

23.04.2020 19:23 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:24
Dr. Gökhan Taletar:

Dr. Gökhan Taletar: "Bir yangını söndürmeye çalışırken kimse önce ben kendi tarlamı söndüreyim diyemez"

RİZE - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Telatar, Rize'de görülen korona virüs vakalarının il dışı temaslı olduğunu dile getirerek, "Bir yangını söndürmeye çalışırken kimse önce ben kendi tarlamı söndüreyim diyemez" dedi.

Rize dışında yaşayan çay müstahsillerinin kente gelişleri yasaklandığı için sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepkilere değinen Dr. Telatar, "Mayıs çayının yaklaşmasıyla birlikte çoğunluğu İstanbul olmak üzere bu dönemde Rize'ye gelmekle ilgili problemlerinin olduğunu biliyoruz. Şuana kadar ilimizde mevcut salgın hastalık idarenin aldığı tedbirler sağlık personellerinin canları pahasına sürdürdükleri hizmetler ve Rize'deki vatandaşlarımızın bugüne kadar gösterdikleri büyük özverileriyle kurallara uymalarıyla kontrol altında tutulabilmiştir. İlimizde görülen korona virüs vakalarının tamamına yakını il dışından Rize'ye gelmiş kişiler ve onların temas ettiği kişilerden oluşmaktadır. Bir yangını söndürmeye çalışırken kimse önce ben kendi tarlamı söndüreyim diyemez. Eğer yangını söndürmezsek geriye ne tarla kalır nede başka bir şey. Yangın tam sönmeden mücadeleyi sonlandırırsak en ufak rüzgarda alevler tekrar etrafımızı sarar ve hem bugüne kadarki çalışmalarımız boşa gitmiş olur hem de memleketimize büyük zararlar vermiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Çay müstahsillerinin fedakarlık yapması gerektiğini sözlerine ekleyen Telatar, "Salgın hastalığa bağlı olarak içinde bulunduğumuz koşullar göz önüne alındığında bu sene birçok hemşehrimiz Mayıs ayı çayını biçmek için sorunlar yaşayabilir. Ancak bu fedakarlık Rize için ve Rize'de yaşayan vatandaşlar için yapılmak zorundadır. Hiçbir Rizeli hemşehrimiz çay uğruna binlerce insanın yoğun bakımlarda yatması ya da Allah korusun ölmesinin vebalini alacak kadar düşüncesiz değildir. Bu dönemde herkesin üzerine düşen fedakarlığı yapacağından hiç birimizin şüphesi bulunmamaktadır. Şimdiden herkese hayırlı ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haber
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Haber
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haber
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Bu delikten içeri giren ayı, vatandaşın ocağına incir ağacı dikti Haber
Bu delikten içeri giren ayı, vatandaşın ocağına incir ağacı dikti
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu Haber
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haber
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten 'Bana yaklaşma' göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan çağrısı: Çocuklar unutmayın, 21.00'de hep birlikte İstiklâl Marşı'mızı okuyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan çağrısı: Çocuklar unutmayın, 21.00'de hep birlikte İstiklâl...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı
Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören
Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Engin Altay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Ebru Şallı Demet Akalın Cengiz Kurtoğlu
Spor Tamer Tuna Mesut Özil Lionel Messi Ergin Ataman Ivan Obradovic
Daha Fazla Çocuk Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Dr. Gökhan Taletar: "Bir yangını söndürmeye çalışırken kimse önce ben kendi tarlamı söndüreyim... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 20:38:55. #1.14#
title