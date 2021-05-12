Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'dan "Hemşireler Günü" mesajı
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Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'dan "Hemşireler Günü" mesajı

Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'dan 'Hemşireler Günü' mesajı
Bültenler - Haberler | Güncel

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında bir mesaj yayınladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadelede, ön saflarda görev yapan hemşirelerin görevlerini büyük fedakârlıklarla yaptıklarının altını çizen Dr.Yavuzyılmaz "On binlerce sağlık çalışanımızla birlikte bir taraftan Covid-19 ile mücadele ederken bir taraftan da diğer hastalarımızın da tedavisi için tüm sağlık tesislerimizde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sağlık hizmetlerinin mihenk taşı olan hemşirelerimizin bu dönemde ortaya koyduğu çaba, göstermiş olduğu gayret şüphesiz ki takdire şayandır. Bir yılı geçen bir süredir küresel salgınla mücadele için yoğun mesai harcayan değerli hemşirelerimize şükranlarını iletiyorum" dedi.

"Hemşirelik sağlık alanında yüksek bilgi birikimi ve profesyonel davranış temeli üzerine kurulmuş, toplumsal ihtiyaçtan doğan, eski bir sağlık mesleği olduğuna dikkat çeken Dr.Yavuzyılmaz açıklamalarına şu şekilde devam etti;

Hemşirelik denince akla ilk olarak modern hemşireliğin kurucusu olarakta kabul edilen Florence Nightingale gelse de Türk tarihi açısından da Safiye Hüseyin, Gevher Nesibe gibi önemli isimler vardır. Gevher Nesibe, Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan'ın kızıdır. Gevher Nesibe ilk Türk hemşiresi olarak anılır.Gevher Nesibe Hanım'dan günümüze tıp biliminin ilerlemesi ile önemli aşamalar kaydederek bugünkü seviyesine ulaşan hemşirelik mesleği, sağlık sistemimizin de önemli unsurlarından biri hâline gelmiştir. Özveri, sabır, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran ve zor bir meslek olan hemşireliğin gerek koruyucu, gerek tedavi edici hizmetlerde sağlık alanına önemli destekleri vardır.

Tüm dünyanın salgın ile mücadele ettiği bu dönemde baştan aşağıya fedakârlık gerektiren bir durumla karşı karşıya kalan hemşirelerimiz, yeri geldiğinde anası ya da babası yoğun bakımda yatarken ya da eşini çocuğunu evde bırakıp, şifa olmak için hiç tanımadığı hastaların bakımını üstlenmektedir.

Hemşirelik, şefkat, sabır duyguları ile oluşmuş kutsal ve onurlu bir meslektir. Maalesef zaman zaman tüm bu özveriye rağmen sağlıkçılar olarak, hakaret, tehdit ve şiddete maruz kalıyoruz. Bu manada kutsal bir görevi yerine getiren, sağlıkçılarımıza karşı yapılan şiddeti asla kabul etmiyoruz.

Bu vesileyle 7 gün 24 saat gecesini gündüzüne katarak hastalarımıza şifa dağıtan,özelliklede COVID-19 ile mücadele etmek için canla başla çalışıp ailelerini ve sevdiklerini ikinci plana atan hemşirelerimizin Hemşireler gününü kutluyorum. Ayrıca başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık personelimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum"

Kaynak: Bültenler

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