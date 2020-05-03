Dr Fauci, Senato Sağlık Komitesi'nde ifade verecek

Beyaz Saray'ın koronavirüs danışmanı Dr. Anthony Fauci, Demokratların daha önce ifade vermesini engellemesine rağmen Cumhuriyetçi bir Senato Sağlık Komitesi önünde ifade vereceği açıklandı.

Beyaz Saray'ın koronavirüs danışmanı Dr. Anthony Fauci, Demokratların daha önce ifade vermesini engellemesine rağmen Cumhuriyetçi bir Senato Sağlık Komitesi önünde ifade vereceği açıklandı.

ABD Senatosu Sağlık Komitesi Başkanı Lamar Alexander tarafından basına verilen bilgiye göre, Beyaz Saray Dr Fauci'ye 12 Mayıs'ta yapılacak duruşmada ifade vermesine izin verdi. Demokratlar daha önce farklı bir komitenin 6 Mayıs'ta yapılacak görüşmelerinde, Dr. Fauci'nin ifade vermesini engellemişti.

Kaynak: DHA