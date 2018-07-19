Dr. Fatih Kacıroğlu, "Kınıyoruz"

Erzurum Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, Şanlıurfa'da hekime yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Kacıroğlu yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa'da bir meslektaşımıza karşı menfur bir saldırı gerçekleştirildiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Saldırıyı gerçekleştiren caniyi kınıyoruz. Şiddete maruz kalan meslektaşımıza da acil şifalar diliyoruz" dedi.

Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, açıklamasında şunları kaydetti; "Toplum nazarında kutsaliyeti insanlık tarihi kadar eski olan tababet mesleğinin icrası ancak merhamet ve fedakarlık ile örülü bir vicdanla mümkündür. Bu meziyetlerle donanmış hekimlere şiddet merhamete şiddettir, fedakarlığa şiddettir. Hülasa olarak insani değerlere karşı da şiddettir.

Meslek hayatı fedakarlıklar üzerine kurulu sağlık çalışanlarına karşı uygulanan fikri, sözlü, fiili şiddet asla tasvip edilemez. Kamu vicdanı tarafından da affı söz konusu değildir.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi ancak caydırıcı cezalarla mümkün olacaktır. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınacağı hususunda Sayın Bakanımız Fahrettin Koca Beyefendi'nin açıklamaları umudumuzu gürleştirmiştir. Buradan Erzurum Tabip Odası yönetimi olarak insanımıza sesleniyoruz: Hekiminize saygı ve sahip çıkışınız aynı zamanda sağlığınıza saygı ve sahip çıkış olacaktır. İnsani değerlere sahip çıkışınız olacaktır. Şiddetten uzak sağlık günler temennisi ile kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz." - ERZURUM