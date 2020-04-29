Dr. Fatih Ergin: Sağlık sistemleri gelişmişliğin göstergesidir VSY Biotechnology CEO'su Dr. Fatih Ergin, koronavirüs gündemini yorumlayarak, sağlık sistemlerinin önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

VSY Biotechnology CEO'su Dr. Fatih Ergin, koronavirüs gündemini yorumlayarak, sağlık sistemlerinin önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dr. Ergin, ülkelerin gelişmişlik düzeyi göstergelerinin en başında sağlık sistemlerinin geldiğini belirtti.

VSY Biotechnology CEO'su Dr. Fatih Ergin, ülkelerin gelişmişlik düzeyi göstergelerinin en başında sağlık sistemleri olduğunu belirterek, "Modern devletler, vatandaşlarının sağlığını koruma ve standartlarını yükseltmenin yanı sıra, onları özellikle pandemi durumlarında hastalığın ortaya çıkaracağı ekonomik yükü karşılayarak, tedavi etme sorumluluğuna sahiptir. Toplum sağlığının sürekliliğini esas alarak her bir vatandaşına sosyal, ekonomik ve kültürel düzey gözetmeksizin hizmet verme görevine sahip olan devletler, böylece vatandaşlarının sağlıklı bireyler olarak yaşamlarını sürdürme haklarını yerine getirmiş olurlar" diye konuştu.

Dr. Ergin, koronavirüs salgınının dünyada ortaya koyduğu tabloda, gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan birçok ülkenin sağlık sistemlerinde önemli sorunların doğduğunu ifade ederek, "Dünyada Covid-19 hastalığına yakalanmış 3 milyonun üzerindeki kişiden 200 bin kişinin hayatını kaybettiği göz önüne alındığında, ölümlerin yüzde 60'ının gelişmiş ülkelerde gerçekleştiği görülüyor. Almanya, bu sıralamada 6 bin civarında kişinin ölümüyle son sırada yer alıyor ve mücadelede başarılı ülkeler arasında kabul ediliyor. Bu tablo pandemi durumunda Almanya dışında gelişmiş ülkelerde sağlık sistem sorunlarının oluştuğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İYİ BİR GÖRÜNTÜ ORTAYA KOYUYOR"

Türkiye'nin pandemi sırasında sağlık sisteminin genel olarak başarılı bir görüntü oluşturduğuna değinen Dr. Ergin, "Türkiye yoğun bakım ünitelerinin yeterliliği, başta doktorlar olmak üzere özverili ve deneyimli sağlık ekibi, sağlık ekipmanlarının donanımı ve uyguladığı filyasyon yöntemi ile ölüm oranlarının görece düşük olmasını sağlamış durumda. Koruyucu tedbirlerin de başarı kazandığı düşünüldüğünde, sağlık sisteminin pandemi esnasında büyük aksamalar yaşamadığı ortaya çıkıyor" diyerek açıklamasını sürdürdü.

"BİRÇOK ÜLKEDE SAĞLIK SİSTEMLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Dr. Ergin, pandemi sonrasında birçok ülkenin sağlık sistemlerini gözden geçirmek zorunda kalacağının altını çizerek, yüzyılın en önemli alanlarından biyoteknolojinin sağladığı olanaklardan da yararlanarak, daha köklü ve güçlü bir yapılanmanın oluşturulması yönünde yeni atılımlara yol açabileceğini belirtti.

Dr. Ergin, VSY Biotechnology'nin pandemi sırasında üretimini aksaksız biçimde sürdürdüğünü kaydederek, yeni sürece tüm departmanlarıyla hazırlandığını bildirdi.

Kaynak: DHA