20.10.2019 18:47

Dr. Eşref Kamil: "Gün sessiz kalma günü değil, bir ve beraber olarak ses verme günüdür"

Sakarya'da yaşayan Türkmenler'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

SAKARYA - Sakarya'da yaşayan Türkmenler Barış Pınarı ile ilgili desteğini gösterecek bir basın toplantısı düzenledi. Türkmeneli İnsan Hakları Sakaya Şube Başkanı Dr. Eşref Kamil, "Irak Türkmenleri olarak devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız, gün sesiz kalma günü değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür" dedi.

Sakarya'da yaşayan Türkmenler Adapazarı ilçesinde bulunan bir restoranda Barış Pınarı Harekatı'na yönelik desteğini gösteren bir basın açıklaması düzenledi. Türkmeneli İnsan Hakları Sakarya Şube Başkanı Dr. Eşref Kamil, günün sessiz kalma günü olmadığını, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günü olduğunu söyledi.

Basın toplantısında konuşan Eşref Kamil, "Suriye hudutumuzu ve sınırlarımız boyunca uzanan toprakları terör unsurlarından temizleyerek güvenli bir koridor oluşturmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatımız ülkemiz, devletimiz, milletimiz ve çevre ülkeler için hayırlara vesile olsun. Türkiye, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, Ortadoğu'da sağduyunun temsilcisi olan Türkiye'nin, bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez. Bölgenin, biran önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat'ın doğusuna yönelik olarak devam etmektedir" dedi.

Gün sessiz kalma günü değil, bir ve beraber olarak ses verme günüdür

Kamil, "Gün sessiz kalma günü değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Irak Türkmenleri olarak devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni destekliyoruz Dualarımız ve bütün kalbimiz kahraman askerlerimizle beraberdir. Mehmetçiğin ayağına taş değmesin, Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA