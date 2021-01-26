Dr. Erkan Yağcı: "Turizmde 2020 deneyimlerimizle 2021'e hazırız"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada 2021 turizm sezonuna hazır olduklarını söyledi.

Koronavirüs salgınının en ağır darbeyi vurduğu seyahat endüstrisi tarihini en büyük krizini yaşadı.

Türkiye başta Akdeniz Bölgesi'ndeki rakipleri olmak üzere diğer ülkelere kıyasla bu krizi daha az zararla kapatıyor.

Bundan daha önce yaşanmış krizlerden edinilmiş birikim ve deneyimlerin yanında böyle dönemlerde daha da önem kazanan kamu yönetimli ile işbirliği de önemli rol oynadı. Bu deneyim ve birikimlerimiz 2021 yılı için de yol gösterici rehberimiz olacak.

2020 Yılı Birlik ve Dayanışma Yılı oldu; 2021 Yılı Atılım Senesi Olacak.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, "2020 yılı birlik ve dayanışma yılı oldu; 2021 yılı turizmde yeniden atılım senesi olacak" dedi. Başkan Yağcı açıklamalarına şöyle devam etti: "Turizm tarihinin en zorlu yılını; 2020'yi geride bıraktık. Şu tespiti yapmak gerekir ki salgın küresel turizmi neredeyse bir gecede tamamen durma noktasına getirdi. Milyonlarca insan, farklı yerleri keşfetme ve farklı kültürleri ve gelenekleri tanıma fırsatını kaçırdı. ve dünya ekonomileri; turizmin iş yaratma, kalkınmayı destekleme ve bölgeler arası dengesizliği giderme fırsatlarını tam gerçekleştiremedi.

Sektörümüzdeki tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen, turizm; yılı her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde sonlandırdı. Salgının ilan edilmesinden kısa bir süre sonra Mart ayından beri sektörümüzün desteklenmesi noktasında gece gündüz demeden çalışmalarımıza başlamış ve devam etmekteyiz. Çalışmalarımız, uluslararası alandaki gelişimleri de takip ederek ve COVID-19' ün etkilerini azaltmak için alabileceğimiz önlemleri alarak ve üyelerimizi sürekli bilgilendirerek bugünlere geldik.

Pandemideki yeni ve devam eden gelişmelere rağmen, Birliğimiz, her zaman sağlığın en önemli konu olduğunu kabul ederek ve gelişmelerin en son durumunu göz önüne alarak turizmin yeniden başlaması için çalışmalarını sürdürmektedir. Uyumlu ve tutarlı seyahat protokolleri, uluslararası seyahate duyulan güveni yeniden kazanmak ve turizmi yeniden hareketlendirmek için çok önemlidir. 2020'de başladığımız turizm hareketinin 2021 yılında da sürdüreceğimize inancımız tamdır.

Son aylarda, kamu ve özel sektör paydaşlarımızla turizmi tüm planlarımızın bir parçası haline getirdik. Turizmin toplumumuzun hemen hemen her kesimiyle olan sosyal ve ekonomik ilişkisine vurgu yaptık. Bu bütüncül yaklaşım, turizmin ekonomimiz için ne kadar önemli olduğunu verilen desteklerle bir kez daha görmüş olduk. Özellikle bu kritik zamanda turizme verilen ekonomik desteğin yerinde olduğu, bu ümit verici desteklerin sektörümüzün önümüzdeki yıllarda ülke ekonomisine katkısının çok daha fazla olacağı aşikardır.

Antalya, güvenli uluslararası seyahatin mümkün olduğunu tüm Dünyaya göstermiştir. Antalya her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de Turizmin yeniden başlamasına Dünyada öncülük etmiştir. Kendi rakiplerine kıyasla çok daha fazla misafiri ağırlamıştır. Bunlara ilaveten, yalnızca turizmin sağlayabileceği sosyal ve ekonomik faydalar göz önüne alınması da Turizmin neden başlaması gerektiği noktasında önemlidir.

Dünya, aklın ve bilimin ışığında 'virüs belasıyla' mücadelede önemli bir noktaya geldi. Şüphesiz, COVID-19 virüsüne karşı aşı habeleri bizler için temkinli iyimserlik için bir nedendir. Ancak, turizmin yeniden başlaması aşı gelişimi ile beraber turistler için karantina kurallarını, turistlerin seyahatleri için küresel çapta yeni çözümler gelişmesi gerekmektedir.

2021 yılı küresel anlamda turizmin yeniden başlaması için önemli bir yıl olacaktır. Bu noktada koordinasyon, iletişim, hızlı ve öngörülü davranmak bu sürecin başarı göstergeleri olacaktır. 2021 yılının turizm hareketinin belirleyicileri olarak uçuşların kapasitesi ve sıklığı, ülkelerin seyahat kısıtlaması politikaları, karantina uygulamaları, misafirin covid-19 dönemi seyahat alışkanlığı, aşının yaygınlaşması gibi etkenler belirleyici faktörler olabilecektir.

Tüm bunlara rağmen, sektörümüzün daha fazla sürdürülebilirliliğe ve kapsayıcılığa ve herkes için kalıcı gelişme ve değişim sağlama konusundaki potansiyelini gerçekleştirme fırsatı oluşacaktır. 2021 yılında bu durumu iyi değerlendireceğimize ve sektörümüzün büyüyeceğine inancımız tamdır."

Kaynak: Tourism Today