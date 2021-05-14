Dr. Erdem Günaydın sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı
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Dr. Erdem Günaydın sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı

Dr. Erdem Günaydın sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Horasan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.Erdem Günaydın, bayramda görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Horasan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.Erdem Günaydın, bayramda görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Horasan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.Erdem Günaydın, Ramazan Bayramı'nda sağlık çalışanlarını unutmadı. Dr. Erdem Günaydın, Horasan, Köprüköy ve Pasinler Devlet Hastanelerini ziyaret etti. Bu hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Dr. Erdem Günaydın, büyük bir özveri ile çalışan hastane personeli ile bayramlaştı.

Sağlık çalışanlarının özellikle pandemi döneminde takdire şayan hizmetler verdiğini söyleyen Horasan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Erdem Günaydın, bu özveri ve fedakarlığın hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti. Doktorundan yardımcı hizmetler personeline kadar tüm sağlık çalışanlarının bir yıldan fazla bir zamandan beri adeta hastalıkla savaştıklarını kaydeden Dr. Günaydın," Bu günler gelip geçecektir. Fakat sağlık çalışanlarımızın bu üstün hizmetleri asla unutulmayacaktır. Bizde çalışma arkadaşlarımızı yalnız bırakmamak için bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Onları bu zorlu görevlerinde yalnız bırakmadık. Bayramlarını kutladık, hasret giderdik. Tüm sağlık çalışanlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun. Pandemi sürecinde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi. - ERZURUM

Dr. Erdem Günaydın sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı
Dr. Erdem Günaydın sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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