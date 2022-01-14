Dr. Enis Koçak'tan gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı ve Covid-19 uyarısı

Kardiyoloji Uzm. Dr. Enis Koçak, soğuk havalarla birlikte gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı ve Covid-19 hastalığının artabileceği uyarısında bulundu.

Soğuk havaya maruz kalmanın kalp hastalığı tanısı konulmuş yada konulmamış kişilerde kalp krizi riskini arttıracağını belirten

Kardiyoloji Uzm. Dr. Enis Koçak," Soğuk havada kalp damarlarında ve vücudumuzda diğer kan taşıyan damarlarda büzüşme olmakta ve böylece kalbe giden kan miktarı azalacak, vücut sıcaklığını koruyabilmek için daha fazla kan pompalamak zorunda kalan kalp daha fazla oksijen ihtiyacı duyacak ve büzülen kan damarları yetersiz kalınca kalp daha fazla çalışmak zorunda kalacaktır" dedi.

Dr. Koçak," Soğuk havanın kalbe bu olumsuz etkilerine maruz kalan bir kişi gribal enfeksiyon veya Covid-19 hastalığına yakalanırsa Covid-19 ve gribal enfeksiyonun kalbe zararlı etkileri olacağı için kalp hastalığı riski kat kat artmaktadır. Bu kış kalp hastalıkları yönünden daha dikkatli olmalıyız. Geçen yıl kalp hastalığının arttıran etkenler arasında soğuk hava ve Koronavirüs varken bu kış bunlara ilave olarak gribal enfeksiyon daha fazla görülmektedir" diye konuştu.

Dr. Koçak, gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı ve Covid-19 hastalığına karşı şu önerilerde bulundu," Düzenli beslenme, sıvı alımına ve vitaminlere dikkat edilmeli, kalın ve yünlü kıyafetler giyilmeli, yürüyüşe havanın sıcak olduğu saatlerde çıkılmalı, tok karna çıkılmamalı, göğüsün ön tarafı soğuk ile temasını engelleyen mont, ceket ve palto önü kapatılmalı, soğuk ve rüzgarlı havalarda zorunlu olarak yapılan aktivitelerde molalar verilmeli ve düşük tempoda yapılmalı, Covid-19 ve grip aşısı yaptırılmalı, eksik aşılar tamamlanmalı, maske ve mesafeye dikkat edilmeli"

(Hüseyin Efe-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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