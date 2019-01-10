Dr. Ender Saraç'ın Söyleşisi Kozy Avm'de

Dr. Ender Saraç ve AksuVital Doğal Ürünler iş birliği ile düzenlenen Şifa Sırları söyleşi serisinin beşincisi 12 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 15.00'te Kozzy AVM'de yapılacak.

AksuVital'den yapılan açıklamaya göre, Kozzy AVM'nin ev sahipliği yapacağı Dr. Ender Saraç ile Şifa Sırları isimli söyleşide, Dr. Ender Saraç halka sağlıkla ilgili çarpıcı ve önemli bilgiler, şifalı tarifler, bitkilerin bilinmeyen mucizevi faydalarını ve bu senenin yıldızı olarak kabul ettiği Zerdeçal'ın bilinmeyen sırlarını açıklayacak. Bunun yanı sıra Saraç dinleyicilerden gelen soruları da cevaplıyor olacak.

Kaynak: AA