Dr. Ekinci Fizyo terapi için şifalı bitkiler topluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dr. Ekinci Fizyo terapi için şifalı bitkiler topluyor

Dr. Ekinci Fizyo terapi için şifalı bitkiler topluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Alternatif tıp konusunda çalışmalarda bulunan Dr.İbrahim Hakkı Ekinci ilk baharla birlikte doğaya şifalı bitkiler toplamaya çıkıyor.

Alternatif tıp konusunda çalışmalarda bulunan Dr.İbrahim Hakkı Ekinci ilk baharla birlikte doğaya şifalı bitkiler toplamaya çıkıyor.

Oltu'da serbest olarak çalışan Doktor İbrahim Hakkı Ekinci, 'Fizyo terapide kullandığımız bazı endemik bitkileri toplamak için doğaya çıktık. Bu endemik bazı bitkilerin baharda daha fazla değer arz ediyor. Bu dönemi kaçırmamak için Mayıs ayı sürecinde yöremizde var olan bazı bitkileri ve çiçekleri toplamak için Damlıca bölgesindeyiz' dedi. - ERZURUM

Dr. Ekinci Fizyo terapi için şifalı bitkiler topluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Aykut Erdoğdu Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Pınar Altuğ Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Arda Turan Burak Yılmaz Samet Aybaba Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dr. Ekinci Fizyo terapi için şifalı bitkiler topluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 11:33:40. #1.16#

title