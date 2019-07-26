Dr. Ecmel Ayral'dan adaylara; Puan ziyan olsun ama hayat ziyan olmasın

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral, üniversite tercihi yapacak adaylara tavsiyelerde bulundu. Dr. Ayral, "Telaş ve panik yapmayın, 'puanım ziyan olmasın' düşüncesinden vazgeçin. Puan ziyan olsun ama hayat ziyan olmasın" uyarısında bulundu.





Adaylara sakin olmalarını öneren Dr. Ayral, "Telaş ve panik yapmasınlar, başkalarının fikirlerinden uzak kendi iç fikirlerine yakın olsunlar. Hepimizin zihninde meslekler hiyerarşisi var, bu sahte bir hiyerarşidir. Puanlamalara baktığımız zaman, insanların kendi isteklerinden ziyade toplumdaki diğerlerinin istekleriyle oluşmuş meslekler hiyerarşisi ortaya çıkıyor. Ben en çok neyi yapmak istiyorum? En çok neye uygunum? Bu iki soru önemli. Adaylar, 'puanım ziyan olmasın' düşüncesinden vazgeçsinler. Puan ziyan olsun ama hayat ziyan olmasın" dedi.





AİLELERE TAVSİYELER





Ailelere de tavsiyelerde bulunan Dr. Ayral, "Çocuklarımızın hayatı, bizim hayatımız değil. Yaptıklarımızı veya yapamadıklarımızı çocuklarımıza yansıtmamız onlara yapacağımız en büyük kötülük olur. Genç ne istiyorsa onun ortaya çıkmasına imkan sağlamalıyız. Bu kararlar hayatta nihai kararlar değil. Okuduğunuz üniversite hayatınızın geri kalanı için belirleyici değil. Denemeler yapmak, yanılmak çok mümkün. Bu hayatın sonu değil, insanların önünde uzun bir ömür var" diye konuştu.





GELECEKTE BİZİ BEKLEYEN MESLEKLER HANGİLERİ?





Geleceğin mesleklerine yönelik de değerlendirmeler yapan Dr. Ecmel Ayral, teknolojin gelişmesiyle şu anda var olan mesleklerin çoğunun manasız hala geleceğini söyledi. Dr. Ayral, "Yani bu meslekler katma değer üretemeyecek hale gelecek. Kimya Mühendisliği, Biyoloji konuları birden tıbbın için geçiyor. Giderek temel disiplinlerin önem kazanacağını düşünüyorum. Hem teknik hem sosyal alanda temel disiplinler değerli olacak. Örneğin, sosyolojinin, psikolojinin giderek daha fazla önem kazacağına inanıyorum. Çünkü daha sonra bu bölümlerden meslekler türeyebilir" ifadelerini kullandı.





"OKULDAKİ DENEYİMLERİN HAYATTA KARŞILIĞINI BULMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ"





'Yaşam için öğrenme mottosuyla' hareket ettiklerini söyleyen Dr. Ayral, "Öğrencilerin burada geçirecekleri deneyim sadece bir okula gelmek ve okulda birilerinin bildiklerini onlara anlatması sonra anlamışlar mı? Diye kontrol etmesi ve not vermesiyle sınırlı değil. Yapmak istediğimiz ve 23 senedir peşinde koştuğumuz şey, burada sınıf içi ve sınıf dışındaki deneyimin hayatta karşılığının olmasıdır. Bu sene uluslararası akreditasyon kurumu QS tarafından 4 yıldız aldık. BİLGİ uluslararası anlamda bilinen bir üniversite. Uluslararası bağlantılarımız çok fazla. Yabancı öğrencimiz oldukça fazla. Yani buraya gelenin uluslararası bir iklimde eğitim hayatını sürdürme imkanı var. Sadece teorik bilgiden ziyade, katma değer üretmek için yaparak öğrenmeyi hayata geçirmeye gayret ediyoruz" dedi.





"ŞİRKETLERİN YETENEK AÇIĞI VAR"





Teknolojinin yeni trendler oluşturduğunu ve eğitimin geleceğini de bu trendlerin belirleyeceğini aktaran Dr. Ayral, şirketlerin yapması gerekenlere yönelik önerilerde de bulundu. Dr. Ayral, "Türkiye'de genç işsizlik çok yüksek. Fakat şirket yöneticileriyle konuştuğumuz zaman yetenek açıkları olduğunu görüyorsunuz. İstedikleri yeteneklere ulaşamadıklarını söylüyorlar. Bunun anahtarı, şirketlerle birlikte, müfredattan, staj imkanlarına kadar birlikte hareket etmektir. Kendisi için katma değer üretecek insan yetiştirmeliyiz. Bu insan zaten kurumlara, şirketlere faydalı olacak insandır. Topluma faydalı olacak insan yetiştirmeliyiz, teknoloji bunun bir aracı ve biz bunu iyi kullanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA