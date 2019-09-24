Dr. Doğan Kalafat: "Deprem özellikle Silivri ve Marmara Denizi'nin kıyısında sahil boyunca olan...
Dr. Doğan Kalafat: "Deprem özellikle Silivri ve Marmara Denizi'nin kıyısında sahil boyunca olan yerleşim yerlerinde vatandaşlarımız tarafından kuvvetlice hissedilmiştir" -"Bu büyüklükteki bir depremin canlılar üzerinde ve doğa üzerinde çok büyük bir etkisi yoktur"İSTANBUL - Kandilli...
Dr. Doğan Kalafat: "Deprem özellikle Silivri ve Marmara Denizi'nin kıyısında sahil boyunca olan yerleşim yerlerinde vatandaşlarımız tarafından kuvvetlice hissedilmiştir"
-"Bu büyüklükteki bir depremin canlılar üzerinde ve doğa üzerinde çok büyük bir etkisi yoktur"
İSTANBUL - Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme- Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.