Dr. Dikmen: "Virüs karton kutuların üzerinde 24 saate yakın kalabiliyor"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Dr. Dikmen: "Virüs karton kutuların üzerinde 24 saate yakın kalabiliyor" - Haberler
Samsun, Dikmen, Güncel

Dr. Dikmen: "Virüs karton kutuların üzerinde 24 saate yakın kalabiliyor"

Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, "Virüs karton kutuların üzerinde 24 saate yakın kalabiliyor.

21.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:55
Dr. Dikmen:

Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, "Virüs karton kutuların üzerinde 24 saate yakın kalabiliyor. Mümkünse ürünleri karton ambalajından çıkarak saklayın. Poşetleri ise hiçbir şekilde mutfağın içine sokmayın" dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, korona virüsüne karşı alışveriş yaparken ve evde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Market alışverişi yaparken ve gıdaları temizlerken dikkat edilmesi gerek noktalara değinen Nurullah Dikmen, "Online yaptığınız siparişlerinizde paketleri kesinlikle evin içine almayın. Dışarıdan yemek siparişi verdiğinizde paketleri eldivenle açıp, ürünü çıkarın. Isıttıktan sonra tüketin. Derin dondurucular virüsü öldürmek için güvenli ortamlar olmadığı için dondurulmuş ürünleri tercih etmeyin. Satın alırsanız da mutlaka ambalajından çıkarın. Satın aldığınız ürünleri, ihtiyacınız yoksa ve mümkünse bir süre havalanmasını sağlayın. Poşetleri hiçbir şekilde mutfağın içine sokmayın. Sonrasında ellerinizi su ve sabunla iyice yıkayın. Virüs karton kutuların üzerinde 24 saate yakın kalabiliyor. Mümkünse ürünleri karton ambalajından çıkarak saklayın. Cam ya da plastik gibi yıkanabilir ambalajları yıkayın, diğerlerini sabunlu bezle sildikten sonra yerleştirin. Poşetli ekmekleri ambalajından çıkarın. Sebzelerinizi el değmeden buzdolabına temiz bir buzdolabı poşetiyle yerleştirin. Meyveleri ise sirkeli suda beklettikten sonra tek tek ve ovalayarak yıkayın" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Eşinin şiddet yüzünden terk ettiği baba, 11 yaşındaki kızını döverek öldürdü
Eşinin şiddet yüzünden terk ettiği baba, 11 yaşındaki kızını döverek öldürdü
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade...
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Fettah Can Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Ivan Obradovic Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Dr. Dikmen: "Virüs karton kutuların üzerinde 24 saate yakın kalabiliyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 17:02:40. #1.15#
title