Dr.Cemalettin Sevim'in Anadolu Medeniyetleri Sergisi'ne yoğun ilgi

20.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:53

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğretim üyesi Dr.Cemalettin Sevim, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi Sergi Salonu'nda açtığı seramik sergisi yoğun ilgi görüyor.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Böümü öğretim üyesi Dr.Cemalettin Sevim, Odunpazarı Çağdaş Cam Sanatları Müzesi Sergi Salonu'nda Anadolu Medeniyetleri figürlerinin yer aldığı seramik sergisi açtı. Sevim, toprağa biçim vererek insanlara ulaşmak istediğini belirterek, toprakla insanın ilişkilerini ortaya koyduğunu söyledi. Çamur ile uğraşmanın çok iyi bir terapi aracı olduğunu ifade eden Sevim, 'Tam 40 yıldan beri bu işi yapıyorum. Kaçıncı sergim oldu bilmiyorum, o yüzden çok mutluyum. Sergimde daha çok bizim kültürümüzü yansıtmaya çalışıyorum. Anadolu kültüründen esintiler var burada. Toprağa biçim vermeye çalışıyorum. Toprakla insanın ilişkisini ortaya koymaya çalışıyorum. Toprağa biçim vererek, sanatseverlere ulaşmak istiyorum. Eserlerimde daha çok Anadolu medeniyetlerinin figürlerine yer vermeye çalışıyorum. Eserlerim de çok fazla sır kullanmıyorum. Aynı zamanda bir torna sanatçısıyım ve 3 boyutlu formlarım var dedi.

SANAT BÜTÜN İNSANLAR İÇİNDİRSergide uyguladıkları fiyat politikasının alışılmışın dışında olduğunu söyleyen Dr.Cemalettin Sevim, şunları kaydetti'Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi geliyor. Bu kadar olacağını bilemiyordum. Bizim amacımız burada insanlara ulaşmak. Onlara dokunabilmek. Sergimizi ziyaret edenlerin beğenip hemen alıp götürmesini hedefledik. Eskişehir o kadar güzel bir şehir oldu ki insanlar artık günlük geliyorlar. 40 yılda oluşturduğumuz eserleri birden elden çıkarmıyoruz, depomuzda biriktiriyoruz. Fiyat politikamız çok değişik. Bize, 'Bu fiyatlar ciddi mi Şaka mı yapıyorsunuz' diyorlar. Çok uygun bir fiyata veriyoruz. Sebebi de, herkes alsın istiyoruz. Sanat bir zümre için değildir. Sanat bütün insanlar içindir. Bizim felsefemiz bu. Ben zaten küçük bir bölgede yetiştim, büyüdüm. Herkes alsın, en azından seramik sanatını öğrensin istiyoruz. Hiç de pişman değilim. Ancak bu sayede çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabileceğimize inanıyorum. Yoksa herkes sanatını saklasın olmaz. Burada 200 liradan 2 bin liraya kadar eserler var. Ama o 2 bin liralık eserler birkaç tane. Biz işçi de, memur da alsın, öğrenci de alsın istiyoruz. Şu anda en çok öğrenciler satın alıyor. Bu benim hiç beklemediğim bir şey. Yıllardan beri çamurla uğraşıyorum. Bana, 'hala çamurla mı uğraşıyorsun' diye soruyorlar. Ben de serginin adını 'Koskoca adam çamurla uğraşıyor' olarak belirledim. Çamur çok iyi bir terapi aracı. Böyle bir projemiz var. Bu projeyi yapacağımSANAT, İNSANLARIN EVİNE GİRDİKÇE ÇOĞALIR VE PAYLAŞILIRSergide eşine destek olmak amacıyla kendi yaptığı tasarımları da yer alan Dr.Cemalettin Sevim'in eşi Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Böümü öğretim üyesi Prof.Dr.Sibel Sevim ise, Türkiye'de, sanat eserlerinin yüksek fiyatlar nedeniyle gelişmiş ülkelerdeki gibi evlere giremediğini söyledi. Bir eserin kalitesini fiyatının belirlemediğine dikkat çeken Sevim şöyle konuştu'Toplumda çok önemli olan bir olgu var. İnsanlar sanat eserine karşı çok mesafeli duruyor. Sanatçıya karşı da mesafeli duruyor. Hep nedenini sorguladım. Öğrencilerimle de çok tartıştık. Neden gelişmiş ülkelerdeki gibi sanat eserlerimiz evlere girmiyor, evlerde yer almıyor Diye. Bunu sorgularken en öneli unsurun fiyat politikası olduğunu gördüm. Çok haklılar. Biz sanatçılar da bunu yaptık aslında. Bu noktada kendimizi de eleştirmek istiyorum. Yeni mezun olmuş gençlere bakıyorum, eserine milyonlar yazıyor. Sanatçı biraz daha yukarıya çıktığı zaman bu fiyatlar inanılmaz yukarıya çıkıyor. Türkiye'de yaşıyoruz. Biz bunu tespit ettik. Dedik ki, 'Biz sanatçıyız, üreteniz, üretmeliyiz'. Çünkü sanat insanların evine girdikçe çoğalır ve paylaşılır. Fiyatlarımızı buna göre belirledik. İnsanlar inanılmaz ilgi gösterdi. O eserler insanların evine girdikçe bunun tarifi mümkün değil. Bir eserin, eser niteliğini, kalitesini onun fiyatı belirlemez. Bir eserin kalitesi insanların alıp evlerine sokması belirler diye düşünüyorum

Çağdaş Cam Sanatları Müzesi Sergi Salonu'nda 16 Kasım'da açılan sergi 08 Aralık 2019 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: DHA