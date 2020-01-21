Dr. Burkay Adalığ Our Happy Hour'a konuk oldu
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Dr. Burkay Adalığ Our Happy Hour'a konuk oldu

Medya ve Halkla İlişkiler camiasının geleneksel etkinliği "Our Happy Hour" 98. Buluşmasında "Meleklerin Payı-Bir Viski Macerası" kitabı yazarı Dr.Burkay Adalığ'ı ağırladı

21.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:41
Dr. Burkay Adalığ Our Happy Hour'a konuk oldu

İlk baskısı çok kısa bir sürede tükenen "Meleklerin Payı-Bir Viski Macerası" kitabı yoğun ilgi gören ve geceye özel katılımcılara imza veren& ; Dr. Adalığ "Kitabım sert kapaklı ve 300 sayfalık bir koleksiyon kitabı olmasına rağmen 10 günde tükendi ve yeni baskıya geçtik. Bu alandaki önemli bir açığı kapattığım için çok mutluyum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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