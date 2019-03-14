Dr. Bülent Zeren'e 14 Mart Tıp Bayramında Vefa

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi, Türkiye'nin en önemli spor hekimlerinden biri olan Karşıyaka'nın unutulmaz isimlerinden Op. Dr. Bülent Zeren'in ismini ilçede ölümsüzleştirdi. Geçtiğimiz şubat ayında vefat eden Zeren'in adı, Karşıyaka Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün bulunduğu hizmet binasına verildi.

Geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden Karşıyaka'nın unutulmaz isimlerinden Op. Dr. Bülent Zeren unutulmadı. Zeren'in ismi, Karşıyaka Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün bulunduğu hizmet binasına verildi. Karşıyaka'da ise bir isim verme töreni düzenlendi. Bülent Zeren'in oğlu Can Zeren ile sevenlerinin de yer aldığı törende duygu dolu anlar yaşandı.

14 Mart Tıp Bayramında isim verildi

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, törende bir konuşma yaparak, "Çok önemli ve değerli bir ismi, Karşıyakamızın en güzel semtlerinden biri olan Aksoy Mahallemizdeki binamıza veriyoruz. Sağlık hizmetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bu merkezi özellikle tercih ettik. Törenin 14 Mart Tıp Bayramı öncesine denk gelmesi de güzel bir tesadüf. Bülent Zeren demek, Karşıyaka demektir. Karşıyaka aşkı, sevdası yüksek olan bir insan demektir. Çok iyi bir spor hekimiydi, çok fazla sporcunun üzerinde emeği vardır. Bülent Zeren'e binlerce kez şükranlarımızı sunuyoruz. Böyle güzel bir insan çok erken aramızdan ayrıldı. O'nun hatıraları yaşayacak, ismi sonsuza kadar hafızalarda yer alacak. Ruhu şad olsun" dedi.

Başkan Akpınar'a teşekkür eden Bülent Zeren'in oğlu Can Zeren, "İsimleri yaşatmak, büst ve heykel dikmek vefalılıktır. Önemli olan isimlerin fikirlerini içselleştirmemizdir. Onların düşünce anıtlarının omzuna çıkıp daha ileriye gitmeliyiz. Babamın adını ölümsüzleştiren Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'a ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Opr. Dr. Bülent Zeren Sağlık Merkezi bünyesinde; ücretsiz olarak diş muayene ve çeşitli tedavi işlemleri gerçekleştiriliyor, görevli diş hekimi tarafından anaokullarında diş taramaları yapılıyor ve diş bakımı eğitimleri veriliyor. İhtiyaç sahibi Karşıyakalılar için ambulans ile hasta nakli hizmeti, ilk yardım ve temel yaşam desteği eğitimleri, cenaze işlemleri, okul kantin denetimleri, seminer ve proje hazırlıkları, belediye çalışanlarının muayenesi gibi çalışmalar yürütülüyor. Merkeze ise 0232 369 27 30 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

İsim verme törenine; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve eşi Zehra Akpınar, CHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, meclis üyeleri, belediye çalışanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA