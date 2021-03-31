Dr. Bülent Cihantimur kimdir? TLC Bu Ben Miyim? - Op. Dr. Bülent Cihantimur kaç yaşında, ne doktoru?

Dr. Bülent Cihantimur kimdir? Doktor B kimdir? TLC kanalında yayınlanan 'Bu Ben Miyim' programındaki lakabı 'Doktor B' olan Bülent Bülent Cihantimur araştırma konusu oldu. Vücudunda sorunlar olan ve iyileşmek isteyen hastalarını tedavi eden Op. Dr. Bülent Cihantimur hayatı araştırılıyor. Peki, Bülent Cihantimur kimdir? Bülent Cihantimur kaç yaşında, ne doktoru? Bülent Cihantimur nereli, mesleği nedir? Bülent Cihantimur hayatı ve biyografisi nedir?

TLC kanalında yayınlanan 'Bu Ben Miyim' programındaki lakabı 'Doktor B' olan Bülent Cihantimur araştırma konusu oldu. Vücudunda sorunlar olan ve iyileşmek isteyen hastalarını tedavi eden Op. Dr. Bülent Cihantimur hayatı araştırılıyor. Peki, Bülent Cihantimur kimdir? Op. Dr. Bülent Cihantimur kaç yaşında, ne doktoru? Bülent Cihantimur nereli, mesleği nedir? Bülent Cihantimur hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DR. BÜLENT CİHANTİMUR KİMDİR?

Bülent Cihantimur, 1970 yılında Kars'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesini bitirdi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik Cerrahi ihtisası yaparak Estetik plastik cerrahi uzmanı oldu. 1999 yılında Estetik International'ı kurdu.

1970 yılında Kars'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesini bitirdi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik Cerrahi ihtisası yaparak Estetik plastik cerrahi uzmanı oldu. 1999 yılında Estetik International'ı kurdu. Halen bu kliniğin genel koordinatörlüğünü yapmaktadır. Geliştirdiği üç özel teknik vardır; Tetik parmağının ameliyatsız tedavisi, İple Kepçe Kulak Estetiği ve kendi adıyla anılan Cihantimur Yağ Transfer Sistemidir.

Tetik Parmağının Ameliyatsız Tedavisi; Dr.Cihantimur'un geliştirdiği teknikle el parmaklarında takılma ve ağrıya neden olan bu hastalık küçük bir iğne ile 5 dk içinde ameliyatsız olarak tedavi edilebilmektedir. Bu teknik uluslar arası kongrelerde sunulmuş, makale olarak yayınlanmıştır ve bir çokçalışmada referans olarak gösterilmiştir.

Dr.Cihantimur kendi tekniğiyle iple kulak estetiği yapmaktadır.İple yapılantekniktekulak arkasından özel bir alet ve bir ip yardımı ile hiç kesi yapmadan kulak geriye doğru katlanır.Kesi olmadığından sonrasında pansuman ,bandaj gerekmez, iz olma ihtimali sıfırdır. Yaklaşık 15-20 dk içende lokal anestezi ile yapılır. Sadece kulağınızı korumak amacıyla üzerine bir saç bandı takılır. Dr.Cihantimur İple Kulak Estetiğini yaklaşık 2.5 yıldıruygulamaktadır.

BÜLENT CİHANTİMUR UZMANLIK ALANLARI

• Cihantimur Yağ Transfer Sistemi.

• Popo Büyütme

• Total Vücut Şekillendirme

• Genital Güzelleştirme

• Örümcek Ağı Estetiği

• Organik Saç Ekimi

• Meme Güzelleştirme

• Bacak Güzelleştirme

• Basit Burun Estetiği

• Tetik Parmağının Ameliyatsız Tedavisi.

• İple Kepçe Kulak Estetiği.

TLC 'BU BEN MİYİM?' PROGRAMI

Etkileyici bir değişime tanık olmaya hazır mısınız? Doctor B olarak tanınan Op. Dr. Bülent Cihantimur, Bu Ben Miyim? programında her bölümde mağduriyet yaşamış üç hastasının estetik kaygılarını giderecek, kısa süre içerisinde muazzam bir değişim yaşamalarını sağlayacak.