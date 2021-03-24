Dr. Bezirkanoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Dr. Bezirkanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

24.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:09
Dr. Bezirkanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Erdek'te Sağlık Ocağı doktoru Süleyman Bezirkanoğlu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Erdek'te Sağlık Ocağı doktoru Süleyman Bezirkanoğlu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Erdek'te 29 yıldır başarılı bir şekilde görev yapan Dr. Süleyman Bezirkanoğlu (55) geçirdiği beyin kanamasının ardından sevk edildiği Balıkesir Şehir Hastanesi'nde vefat etmişti.

Erdek 4 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Süleyman Bezirkanoğlu'nun cenazesi dün Erdek'te ki evinin önüne getirildi. Burada sevenleri tarafından helallik verilmesinin ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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