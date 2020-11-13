Dr. Belgin İkidağ'a üstün hizmet ödülü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dr. Belgin İkidağ'a üstün hizmet ödülü

13.11.2020 10:53 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:57
Dr. Belgin İkidağ'a üstün hizmet ödülü

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ'a, Gaziantep İpekyolu Kulübü tarafından üstün hizmet ödülü verildi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ'a, Gaziantep İpekyolu Kulübü tarafından üstün hizmet ödülü verildi.

İpekyolu Kulübü, topluma karşı üstün hizmet göstermiş, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı özveri ile çalışarak hayat kurtarmaya devam eden sağlık çalışanlarını ödüllendirdi. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, bu kapsamda üstün hizmet ödülüne layık görüldü. Ödülünü, İpekyolu Kulübü Başkanı Dr. Jülide Aksoy'un elinden alan Dr. İkidağ, "Pandemi süresince sağlık çalışanları olarak insanları sağlıklarına kavuşturmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu mücadelede ailemizden aylarca uzakta kalmak zorunda kalıyoruz. Moral ve motivasyona gerçekten ihtiyacımız olduğu bu zamanlar İpekyolu Kulübü'nün ödülü çok iyi geldi. Motivasyon ve çalışma azmimizi artıracak olan bu ödülü, tüm sağlık çalışanları adına alıyor, İpekyol Kulübü'ne ödül için çok teşekkür ediyorum" dedi

İpekyolu Kulübü Başkanı Dr. Jülide Aksoy da, "Hekim ve sağlık çalışanlarına pandemi süresince gösterdikleri üstün hizmet dolayısıyla ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu ödülle kendilerine biraz olsun moral vermek ve teşekkür etmek istedik" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İlkadım'da 'yerinde hizmet, yerinde çözüm'
İlkadım'da "yerinde hizmet, yerinde çözüm"
Ağrı Belediyesi hizmet binasına Azerbaycan bayrağı asıldı
Ağrı Belediyesi hizmet binasına Azerbaycan bayrağı asıldı
Dr. Ömer Küçükdemirci: 'Vakit, büyüklerimize sahip çıkma vaktidir'
Dr. Ömer Küçükdemirci: "Vakit, büyüklerimize sahip çıkma vaktidir"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Abdülhamit Gül Berat Albayrak Nikol Paşinyan
Magazin Coşkun Göğen Hazar Ergüçlü Caner Cindoruk Nesrin Cavadzade
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Domagoj Vida Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Türk Medya Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dr. Belgin İkidağ'a üstün hizmet ödülü - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 11:01:19. #1.14#
title