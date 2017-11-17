Dr. Azmi Ofluoğlu: 150 Milyon Dolarlık Yatırımlarımızla Eğitim Hedeflerimizi Büyütüyoruz

VATAN Sağlık ve Eğitim Vakfı (VASEV) tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ), 2018 yılında başlatacağı yeni yatırımlarla tüm alanlarda eğitim veren bir kuruma dönüşeceğini açıkladı. İYYÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, 150 milyon dolarlık yatırımlarla eğitim hedeflerini büyüttüklerini söyledi.



İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu ve Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, yeni akademik yılda yeni hedefler, projeler ve üniversitenin vizyonu ile ilgili basın toplantısı düzenleyerek bilgi verdi. Toplantı üniversitenin Cevizlibağ'daki yerleşkesinde yapıldı.



"ATATÜRKÇÜ NESİLLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"



İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, eğitimin tüm alanlarında var olabilme projesinin uzun süredir gündemlerinde olduğunu altını çizerek, "Yeni Yüzyıl markasını eğitimin tüm alanlarında faaliyet gösteren bir eğitim yuvası haline dönüştürmek için gerekli projelendirmeyi yapmış bulunuyoruz. Yükseköğrenim alanında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin elde etiği başarıların rehberliğinde; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren bir kurum olmak üzere 2018'de yola çıkarak, yeni okullarımızı 2019 sonunda eğitime kazandıracağız. 'Yeni Yüzyıl Okulları' ismiyle eğitim-öğrenim hayatına kazandıracağımız okullarla çağdaş bilimin ışığında, ülkesini seven, Atatürkçü nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.



11 bin öğrencisi bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 2019 yılından itibaren yükseköğrenimin yanı sıra; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi ile hedef büyüttüğünü söyleyen Dr. Ofluoğlu, "Önümüzdeki yıl VASEV toplam 150 milyon dolarlık yatırım atağı başlatarak 2019 sonunda yeni okullar açacağız" diye konuştu.



" EĞİTİM-ÖĞRETİM İMKANLARINI DAHA DA ARTIRACAĞIZ"



Cevizlibağ'da hizmet vermekte olan üniversite yerleşkesinin kapasitesinin daha çok öğrenciye daha iyi hizmet vermek amacıyla büyütülmekte olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hacısalihoğlu, Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ise 2019 sonuna hazır olacağını söyledi. Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Topkapı Cevizlibağ'daki mevcut binamızın yanındaki toplam 10 bin 807 metrekare alana sahip yeni ek binamızın inşaatı hızla sürüyor. Bu binamızın 2018 Mayıs'ında tamamlanmasıyla öğrencilerimize sunduğumuz eğitim-öğretim imkanlarını daha da artıracağız. Halen hizmet vermekte olan binamızda inşa edilecek spor tesisimiz sayesinde ise öğrencilerimiz basketbol, voleybol, hentbol, futbol gibi pek çok spor dallarında kendisini geliştirme imkanına sahip olacak. Sancaktepe'deki yeni Tıp Fakültesi hastanemiz ile aynı yerleşkede bulunacak olan kız ve erkek öğrenci yurtlarını en kısa sürede hizmete sokuyoruz. İnşaatına çok yakın bir tarihte başlanacak olan hastanemiz, tıp ve sağlık bilimleri alanında eğitim alan öğrencilerimizin eğitimi ile bölge insanına sağlık hizmeti sunulabilmesi anlamında önemli bir ihtiyaca cevap verecek" diye konuştu.



"TOPLAN YATIRIM TUTARI 150 MİLYON DOLAR"



VASEV'in, kısa bir süre içinde başlatacağı Yeni Yüzyıl Okulları projesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, kız ve erkek yurtları ile ek bina projeleri ile yaklaşık 150 Milyon Dolar tutarında bir yatırım öngördüğünü kaydeden Prof. Dr. Hacısalihoğlu, bu yatırımlar için de yaklaşık 7 bin kişilik bir istihdamın öngörüldüğünü belirtti. Eğitimdeki başarılarının yurt içinde ve yurt dışında verilen ödüllerle takdir edildiğini kaydeden Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Yurt içinden çok sayıda ödülü bulunan üniversitemiz, geçtiğimiz Ekim ayında Avrupa'da iki ödüle birden layık görüldü. Almanya'daki 'Marka İmaj Avrupa Başarı Ödülleri' töreninde 'Yılın En Başarılı Eğitim Kurumu' ödülünü, İngiltere'deki Uluslararası Kalite Zirvesi'nde ise '2017 Uluslararası Kalite Ödülü'nü aldık" diye konuştu.



- İstanbul