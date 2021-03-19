'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri' sahiplerini buldu
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'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri' sahiplerini buldu

19.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:07
'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri' sahiplerini buldu

GÜVEN Sağlık Grubu tarafından tıp alanında genç araştırmacılara verilen 'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri' 13'üncü yılında da sahiplerini buldu.

GÜVEN Sağlık Grubu tarafından tıp alanında genç araştırmacılara verilen 'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri' 13'üncü yılında da sahiplerini buldu.

Ankara'da Güven Sağlık Grubu, 2008 yılından beri Türk hekimlerini yüksek nitelikli bilimsel araştırmalara teşvik etmek ve çalışmalarını desteklemek amacıyla 'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri' düzenliyor. 21'inci yüzyılın gerektirdiği yüksek teknolojinin, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu temel alınarak düzenlenen 'Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri' 13'üncü yılında da sahiplerini buldu. 'En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü' kategorisinde 2 adet ve 'Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü' kategorisinde 2 adet olmak üzere toplam 4 yarışmacı ödül kazandı. 'En İyi Bilimsel Araştırma' kategorisindeki ödüllerin kazananları, Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik Anabilim Dalından Özge Boyacıoğlu ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Genetik Bölümünden Büşranur Çavdarlı oldu. 'Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü' kategorisinde ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalından Neslihan Pınar Özateş ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalından Sezen Güntekin Ergün çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.Bugüne kadar tıp alanındaki birçok genç araştırmacıyı yeni çalışmalar yapmaya teşvik eden Güven Eğitim ve Sağlık Vakfının önümüzdeki yıllarda da bu desteklerini sürdürmeye devam edeceği belirtildi.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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