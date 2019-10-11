Dr. alihan limoncuoğlu: pkk mutlaka bitirilmeli

11.10.2019 09:45

Siyaset Bilimi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu, PKK terör örgütünün mutlaka bitirilmesi gerektiğini söyleyerek, operasyonun gerekli olduğunu vurguladı. Dr. Limoncuoğlu, "Türkiye'nin hemen yanında terör devleti kurulmasına izin veremezdik. Barış Pınarı Harekatı güvenli bölgenin kurulmasını kolaylaştıracaktır" dedi.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı 'Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır' açıklamasıyla geçtiğimiz gün başladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu, üç gündür devam eden harekatı değerlendirdi. YPG-PKK terör örgütünün bölgede faaliyetlerini iyice artırdığını o yüzden de operasyonun kaçınılmaz olduğunu belirten Dr. Limoncuoğlu, "Türkiye bu operasyonu yapmadan önce diplomatik her yolu denedi. Çok bilinmeyenli bir denklem olan Suriye'de böyle bir operasyon yapmak gerçekten zor. Türk askeri bölgede destan yazacaktır, başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'de kalıcı olmadığını amacının terör unsurlarını yok etmek olduğunu vurgulayan Dr. Limoncuoğlu, "Türkiye'nin hemen yanında terör devleti kurulmasına izin veremezdik. Türk askeri, sivil kayıpların önüne geçmek için azami özen gösterecektir. Barış Pınarı Harekatı güvenli bölgenin kurulmasını kolaylaştıracaktır. Terörden temizlenmesiyle oluşturulan güvenli bölgeye de Türkiye'deki Suriyelilerin bir kısmı yerleştirilecektir" diye konuştu.

"TRUMP DENGELERİ GÖZETMEK ZORUNDA"

ABD Başkanı Donald Trump'ın çok tutarsız davrandığını söyleyen Dr. Limoncuoğlu, "Trump'ın attığı twitler iç siyasete yönelik. İç ve dış dengeleri gözetmek zorunda. Amerikan vatandaşları Suriye'de olan bitenden tam olarak haberdar değil diye düşünüyorum. Böyle olunca da Türkiye aleyhine bir tutum içerisindeler. Türk milletinin tam desteği oradadır. Hukuki ve siyasi olarak milletle ve orduyla birlik olduk. Çok önemli bir harekattır. Kahraman TSK'yı ve onların komutanlarını ve askerlerini Allah muzaffer kılsın" dedi.

Kaynak: DHA