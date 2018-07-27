Dr. Ahmet Savaşan: "Rumların Tepkisi Uzlaşmaz Tavırlarının Bir Göstergesidir"

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) başkan yardımcılığına seçilen Kıbrıs Türkü Dr. Ahmet Savaşan, Rumların bu konuda rahatsızlık duyması üzerine yaptığı açıklamada, "Rumların tepkisi uzlaşmaz tavırlarının bir göstergesidir" dedi.

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) Olağan Genel Kurulu'nda, Dünya Başkan Yardımcılığı'na Dr. Ahmet Savaşan seçildi. Kıbrıslı bir Türk'ün Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcılığı'na seçilmesine Güney Kıbrıs'taki bazı siyasiler tepki göstermişti. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Savaşan, Rumların bu tavır ile sağlık gibi önemli bir konuda bile KKTC'ye ambargo uygulanmasına çalışıldığını ifade etti. Dr. Savaşan,"Birleşmiş Milletler' in (BM) geçici misyonla adaya geçici misyon ile temsilci göndermesinin hemen öncesinde böyle bir tavır içerisine girilmesi, görüşmeler sürecini olumsuz etkileyen bir adım olmuştur" dedi.

"BM sürecini baltalayan bir adım"

Girişilen bu tavrı, uluslararası camiaya ve BM'ye Rumların uzlaşmaz tutumunu göstermesi bakımından çok manidar bulduğunu belirten Dr. Savaşan, "BM'nin geçici misyonla adamıza bir temsilci göndermesinin hemen öncesinde Rum hükümetinin böyle bir tavır içerisine girmesi, görüşmeler sürecini baltalayan bir adım olmuştur. Aynı zamanda Rum hükümetinin attığı bu adımlar diğer bütün alanlarda olduğu gibi temel insani bir hak olan sağlık konusunda da Kıbrıs Türkleri'ne ambargo uygulanmasına dönüktür. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) KKTC'ye sağlık alanında uluslararası camiada ambargo uygulanmasına yönelik tavrını kınıyoruz" diye konuştu.

"TC'nin desteğiyle çalışmalarımız meyvesini veriyor"

GKRY'nin ve Yunanistan'ın etkili lobisinin hemen hemen hayatın bütün alanlarda Kıbrıs Türklerinin uluslararası temsiliyet kazanmasını engellediğini ifade eden Dr. Ahmet Savaşan, yaşanan son olayda ilk defa Rum tarafındaki resmi kaynakların, Türkiye'nin artık dünyada pek çok yerde önemli bir lobiye sahip olduğunu ve Rumların bundan dolayı KKTC'nin uluslararası birliklere girmesini veto edemediğini yazdığını vurguladı. "Türkiye'mizin etkin desteği ve Kıbrıs Türkleri olarak bizlerin uluslararası alandaki aktif girişimlerimiz ve çalışmalarımız meyve vermeye başladı" diyen Savaşan, sağlık alanındaki son gelişmenin Kuzey Kıbrıs için önemli olduğunu ifade etti.

"KKTC yıllardır haksız ambargolar altında"

KKTC'nin ekonomisinin sağlık turizminin desteğiyle gelişmesi için çalışmalara tüm hızıyla devam edeceklerini de kaydeden Dr. Savaşan, açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti: "Dünya Sağlık Turizmi Konseyi şemsiyesi altındaki 57 üye ülke ile birlikte uluslararası standartlarda sağlık hizmeti almak isteyen sağlık turistlerini Kuzey Kıbrıs'a getirip, ülkemizin; sağlık hizmetlerinden, otelcilik ve turizm nimetlerinden faydalanmaları için çalışıyoruz. Çalışmalarımız ülkemizin ekonomisine sürdürülebilir katkıda yapmak için artarak devam edecek. KKTC yıllardır haksız ambargolar altında. Dünyanın ve BM'nin artık bu haksızlığı görmesi gerekiyor. Nitekim Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'ne KKTC'nin girmesi ve başkan yardımcısı seçilebilmesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin lobi gücü ve oradaki ağırlığı belirleyici olmuştur. Türkiye'nin çok ciddi desteklerini gördük. Bununla birlikte dünyanın Rum ve Yunan tarafının şımarıklıklarından usanmaya başladığını ve bu tarz hareketlerin daha az önemsediklerini görebiliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - LEFKOŞA