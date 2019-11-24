Dr. Aafia Sıddıki'ye destek toplantısı

24.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:08

Teksas'taki Forth Worth Deniz Üssünde 2003'ten bu yana tutuklu bulunan Dr. Afiyet Sıddıki için ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde HÜDAPAR İstanbul İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı.

Kur'an ile yaşamını bütünleştirme gayreti içinde olan Sıddıki'nin en büyük hayalinin, Kur'an-ı Kerim öğretilerini modern ve beşeri ilimlerle birleştirmek olduğunu dile getiren Sivi, şunları kaydetti:

"İnandığı idealler uğruna Pakistan ve tüm İslam ülkelerinde bir eğitim devrimini gerçekleştirmek umuduyla yola koyuldu. İlk durak olarak İslamabad'a giderek bu hayalini gerçekleştirecekti. 5 yıl boyunca kendisinden hiçbir haber alınamadı. Bagram üssündeki bir hapishanede tutulduğu ortaya çıktı. Çocuklarına ne olduğu, nerede tutuldukları ise hala bilinmiyor. ABD askerleri Sıddıki'yi teslim almak için geldiklerinde subayın silahıyla midesinden yaralanan Sıddıki, ailesiyle görüştürülmedi. Avukat, konsolosluğu bilgilendirme hakkı tanınmadı."

Seyfullah Sivi, duruşmaların başlamasından bugüne kadar Dr. Sıddıki'nin, Teksas'taki Forth Worth Deniz Üssünde bulunan federal hapishanede tutulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ailesinden aldığımız bilgiye göre son 3 yıldır kendisinden haber alınamamaktadır. ABD Konsolosluğunun önünde toplanarak bir kez daha haykırma gereği duyuyoruz. CIA'nın gizli operasyonlarıyla İslam dünyasının farklı yerlerinden derdest edilerek gizli hapishanelerde aynı akıbeti yaşayan sayısız kişinin bulunduğunu, Dr. Sıddıki'nin ise sadece bunlardan biri olduğunu belirtmek istiyoruz. İnsan haklarını ayaklar altına alan bu uygulamalara karşı Müslümanlar daha fazla ses çıkarmalı, insan hakları iddiasındaki kuruluşlar da çifte standartları bırakıp ABD'nin yaşattığı bu zulümlere karşı insani tavırlar geliştirmelidirler."

Kaynak: AA