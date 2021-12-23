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DPÜSEM'den Müşteri İlişkileri Yönetimi eğitimi

DPÜSEM'den Müşteri İlişkileri Yönetimi eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DPÜSEM) iş birliğindeki Müşteri İlişkileri Yönetimi eğitimi, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DPÜSEM) iş birliğindeki Müşteri İlişkileri Yönetimi eğitimi, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

DPÜSEM tarafından çevrim içi olarak düzenlenen ve DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Murat Öztürk'ün konuşmacı olduğu eğitimin açılış konuşmasını yapan KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Alkış, salgın döneminde KUTSO Akademi eğitimlerinin çevrim içi devam ettiğini, şartların uygunluğuna göre 2022 yılında çevrim içi ya da yüz yüze olmak üzere, KUTSO Akademi eğitimlerinin, üyelerinin taleplerine göre düzenleneceğini belirterek katılanlara teşekkür etti.

Öğr. Gör. Dr. Murat Öztürk sunumunda, müşteri ilişkilerinin özellikleri, müşteri ilişkileri yönetiminin püf noktaları, özellikleri ve faydaları, işletmelerde uygulama süreçleri, yazılım, veri işleme ve otomasyon süreçlerini içeren dijital müşteri ilişkileri yönetimi gibi konularda ayrıntılı bilgiler vererek, işletmeler için önerilerini katılımcılarla paylaştı. - KÜTAHYA

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