DPÜ ve KUTSO iş birliği devam ediyor
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DPÜ ve KUTSO iş birliği devam ediyor

DPÜ ve KUTSO iş birliği devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (DPÜ TTO) iş birliğinde yürütülen KUTSO'nun "İş-İşgören Temelli Uyum Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması" projesi kapanış toplantısı yapıldı.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (DPÜ TTO) iş birliğinde yürütülen KUTSO'nun "İş-İşgören Temelli Uyum Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması" projesi kapanış toplantısı yapıldı.

KUTSO toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hakan Kara'nın konuk edildiği toplantıda, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ile KUTSO Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

Toplantıda Doç. Dr. Hakan Kara tarafından projeye ilişkin bilgi sunumu yapıldı. Hakan Kara, yapılan proje çalışmaları kapsamında, örnek bir işlevsel model geliştirildiğini, reorganizasyon ile KUTSO'ya ait özgün bir modelin bilimsel yöntemlerle oluşturulduğunu ve uygulamaların da bu temelde yürütüleceğini ifade ederek, proje verilerini Başkan İsmet Özotraç'a sundu.

İsmet Özotraç, akademik ve bilimsel çalışmaların her alanda önemli olduğunu, hem KUTSO'nun, hem de bağlı üyelerinin iş geliştirme ve farkındalığın artırılması yönündeki çalışmalara önem verildiğini belirtti.

Kütahya'nın stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Rektör Kazım Uysal, " Böyle çalışmalar, hepimiz için daha güzel işler yapma fırsatı sunuyor. KUTSO'nun çalışmalarımıza desteği için bir defa daha teşekkür ederim. Bu uyumlu ve beraber çalışmalarla daha fazla değer katmaya devam edeceğiz. Kamu, üniversite, sanayi iş birliği başka çalışmalar ve projelerle artarak sürecek. Bunların sonuçlarının tüm paydaşlara yansıdığını beraber göreceğiz. Üniversitemizin proje ekibiyle ortak çalışmalar yapılarak yeni projeler geliştirilebilir. Bu çalışmalara destek verenlere teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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