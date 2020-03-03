DPÜ ve Kütahya Belediyesi'nin projesine bakanlıktan destek

03.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:28

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Kütahya Belediyesinin ortaklaşa hazırladığı ve 1 milyon 516 bin TL bütçeli Belediye-Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından destek almaya hak kazandı.



Zafer Kalkınma Ajansı Bölgesel Destek Programları arasında yer alan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Alim Işık, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz'un imzaladığı protokolle destek alan proje kapsamında; dezavantajlı grupların başında gelen kadınların, gençlerin ve çocukların eğitim ve istihdama katılımlarını sağlayarak sosyal kalkınmaya katkı sağlanması, çini ve zanaat işletmelerinin ihtiyaç duyduğu emek ve iş gücünü kadın kooperatifi ile kurumsal, sürdürülebilir bir model ile karşılayarak yeni ve yenilikçi bir sistem kurulması ile sosyal kalkınma modeli oluşturulması yer aldı.



"Eğitim merkezleri kurulacak"



Proje kapsamında ayrıca çini sanatının başkenti olan ve Zanaat ve Halk Sanatları alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Kütahya'da çini ve diğer halk sanatlarında üretimin ve gelirin artması için nitelikli sanatçı ve zanaatkar sayısını artırmak, kentin yaratıcı kültürel sektörlerle kalkınması için beşeri sermayenin geliştirilmesini sağlamak için eğitim merkezlerinin kurulması da amaçlandı.



Güzel Sanatlar Fakültesinden Doç. Oya Aşan Yüksel'in yer aldığı proje, Kütahya Çini sanatının değerinin artması, çini ve diğer halk sanatlarından elde edilen gelirlerin yükseltilmesi, sanat ve zanaat ürünlerinin katma değerinin artırılması için alanında yetkin, uzman, yaratıcı sanatçıların sayısının artmasını hedeflendi.



Bu bağlamda Kütahya Belediyesi tarafından kurulacak olan kooperatif bünyesinde kurulan Temel Çini eğitim merkezinde başlangıç, DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulacak olan Çini Tasarım Üretim ve Geliştirme Merkezinde ise ileri düzeyde çini eğitimleri verilecek. DPÜ bünyesinde kurulan Çini tasarım üretim ve geliştirme merkezindeki ileri seviye eğitimler için özellikli seramik fırınları, form ve desen tasarımı için bilgisayarlar, çini ve seramik malzemeler, çamur torna, CNC freze tezgah ile Geleneksel Kütahya Formları gelişen teknoloji olanakları ile kusursuz bir şekilde tasarlayıp geliştirebilecek bir alt yapı kurulacak.



"Geleneksel yöntemler yaşatılacak"



Ayrıca, Evliya Çelebi Yerleşkesinde kurulacak olan Odun Yakıtlı Geleneksel Kütahya Çini Fırını sayesinde de seramik bölümü öğrencileri de geleneksel çini pişirim yöntemlerini öğrenme olanağını yakalayarak bu geleneği yaşatacak.



Kütahya Valiliği, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Çiniciler Odasının da destek verdiği bu projede geleneksel birikimin akademi tarafından sahip çıkılarak, yeni nesillere, bilimin rehberliğinde aktarılması ve geleneksel Çini Sanatının ölümsüzleştirilmesi hedeflendi. Yapılan bu eğitimlerde Kütahya Çini tarihinin ve geleneksel üslubunun öğrenilmesi daha nitelikli, kaliteli, Kütahya'yı temsil edebilecek çiniler üretilmesine katkı sağlayacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA