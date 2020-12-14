DPÜ ve KSBÜ'nin yeni yıl ödenekleri belli oldu
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DPÜ ve KSBÜ'nin yeni yıl ödenekleri belli oldu

14.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:44
DPÜ ve KSBÜ'nin yeni yıl ödenekleri belli oldu

Kütahya'da, Dumlupınar ve Sağlık Bilimleri üniversitelerinin yeni yıldaki ödenekleri belirlendi.

Kütahya'da, Dumlupınar ve Sağlık Bilimleri üniversitelerinin yeni yıldaki ödenekleri belirlendi.

TBMM Genel Kurulu'nda DPÜ'nün 2021 yılı bütçesi 308 milyon 821 bin TL, KSBÜ'nin ise 87 milyon 239 bin TL olarak kabul edildi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "127 üniversitemizin 2021 yılı bütçeleri kabul edildi. Kütahya Dumlupınar Üniversitemizin 2020 yılında 255 milyon 563 bin TL olan bütçesi, 2021 yılı için 53bin 258 bin TL artışla 308 milyon 821 bin TL'ye yükseldi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemizin 2020 yılında 60 milyon 617 bin TL olan bütçesi de, 2021 yılı için 26 milyon 622 bin TL artışla 87 milyon 239 bin TL'ye yükselmiştir. Hayırlı, bereketli olsun inşallah" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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