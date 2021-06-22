Dpü, Türkiye'nin İlk Yerli ve Milli Kil Bazlı Bilyelerini Üretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dpü, Türkiye'nin İlk Yerli ve Milli Kil Bazlı Bilyelerini Üretti

Dpü, Türkiye'nin İlk Yerli ve Milli Kil Bazlı Bilyelerini Üretti
Habermetre - Haberler | Toplum

Dumlupınar Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli kil bazlı bilyelerinin deneysel çalışmaları başarıyla sonuçlandı.

Dumlupınar Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli kil bazlı bilyelerinin deneysel çalışmaları başarıyla sonuçlandı.

Vali Ali Çelik, Türkiye'de bir ilki başaran DPÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Veli Uz, Prof. Dr. Ali İssi ile Ziraat Mühendisi Atilla Yılmaz'ı makamında kabul etti.

Deneysel çalışmaları başarıyla sonuçlanan ürünleri inceleyen Vali Çelik, Kütahya'nın bir ilki daha başarmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen ürünün ilerleyen süreçte başta Kütahya olmak üzere ülke ekonomisine sağlayacağı katkıya da değinen Vali Çelik, başarının sürdürülebilirliği için imkanlar dahilinde gereken desteği vereceğini söyledi.

Ürün hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Veli Uz, "Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada verimli tarım arazilerinin ve kaynaklarının giderek azalmaya başlaması nedeniyle topraksız tarıma duyulan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda kil bazlı bilyelerin ülkemizdeki seralarda kullanılan cocopeat'e alternatif olacağı öngörülüyor. Mevcut ürünün başta Kütahya olmak üzere ülkemize kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Rafet El Roman Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mert Müldür Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dpü, Türkiye'nin İlk Yerli ve Milli Kil Bazlı Bilyelerini Üretti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 23:26:24. #1.14#

title