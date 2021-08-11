DPÜ TTO Yönetim Kurulu Toplantısı Teknokent'te Yapıldı

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ TTO Yönetim Kurulu Toplantısı Teknokent'te Yapıldı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DPÜ TTO) Yönetim Kurulu toplantısı Kütahya Tasarım Teknokent'te gerçekleştirildi.

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ TTO Yönetim Kurulu Toplantısı Teknokent'te Yapıldı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DPÜ TTO) Yönetim Kurulu toplantısı Kütahya Tasarım Teknokent'te gerçekleştirildi.

DPÜ TTO Yönetim Kurulu, olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Kütahya Tasarım Teknokent'te düzenlenen toplantıya DPÜ TTO Yönetim Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Göçmez başkanlık etti. Toplantı sonucunda, DPÜ TTO yönergesi ve yönetmeliğinde değişiklikler, mali düzenlemeler, patent düzenlemeleri gibi birçok önemli konuda kararlar alınırken DPÜ TTO'nun bilim ve teknoloji alanına dair sertifikalı eğitimler yapabileceğine ilişkin karar da onaylandı.

DPÜ TTO'nun bir sonraki toplantısı 1 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 11 Ağustos 2021, Çarşamba/ 101 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, DPÜ TTO,

Kaynak: Habermetre