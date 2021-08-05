DPÜ TÖMER Sudan'da Türkçe Eğitim Merkezi Temsilciliği Açtı

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ TÖMER Sudan'da Türkçe Eğitim Merkezi Temsilciliği Açtı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ TÖMER), Sudan'lı öğrencilerin Türkçe öğrenmesi ve ülkemizde kazandıkları bölümlerde eğitim almaları...

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ TÖMER Sudan'da Türkçe Eğitim Merkezi Temsilciliği Açtı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ TÖMER), Sudan'lı öğrencilerin Türkçe öğrenmesi ve ülkemizde kazandıkları bölümlerde eğitim almaları amacıyla Özel Hartum Razi Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

DPÜ TÖMER, Sudan'lı öğrencilerin Türkçe öğrenmesi ve ülkemizde kazandıkları bölümlerde eğitim almaları amacıyla Özel Hartum Razi Üniversitesi ile protokol imzaladı.

Protokol imza töreni Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Özel Hartum Razi Üniversitesi Türkiye Temsilcisi Recep Altıngöller, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Atilla Batur, TÖMER Müdürümüz Doç. Dr. Ahmet Uslu ve Öğr. Gör. Dr. Rıdvan Çetin'in katılımı ile gerçekleşti.

DPÜ TÖMER ile Özel Hartum Razi Üniversitesi arasında imzalanan protokole göre, Özel Hartum Razi Üniversitesi kampüs alanında bir temsilcilik açacak. Sudanlı öğrencilere A1 ve A2 düzeyi eğitimler, açılan bu temsilcilik bünyesinde DPÜ TÖMER öğretim görevlileri tarafından verilecek. Başarılı olan öğrenciler B1 düzeyinden itibaren Türkçe eğitimlerine Türkiye'de üniversitemiz TÖMER'inde devam edecekler. Özel Hartum Razi Üniversitesi Türkiye temsilcisi ile imzalanan protokol töreninde konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, üniversitemizin tanınırlığının bu protokol ile daha da arttığını söyledi. Uysal "Yabancı öğrenciler için bir cazibe merkezi haline gelen ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bizler de bu alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce DPÜ TÖMER'in Bakü temsilciliğinin açılması için gerekli protokolü imzalamıştık. Şimdi Sudan'da böyle bir temsilcilik için protokol imzalıyoruz. Buralarda verilecek Türkçe eğitiminin üniversitemiz TÖMER'i tarafından gerçekleştirilmesi büyük bir gurur kaynağıdır. Bu öğrenciler ülkemize geldiklerinde kendilerini ifade edebilecek kadar Türkçe bilecekler. Bu onların yabancı bir ülkede karşılaşacakları birçok problemin en aza inmesini sağlayacaktır. " dedi.

Törende konuşan Özel Hartum Razi Üniversitesi Türkiye Temsilcisi de üniversitemiz ile böyle bir protokol düzenlemekten büyük mutluluk duyduğunu bu işbirliğinin artırılması için çalışmaların ve iş birliğinin devam ettirileceğini söyledi.

Tören protokolün karşılıklı imzalanması ile son buldu.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 05 Ağustos 2021, Perşembe/ 220 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, dumlupinar üniversitesi,

Kaynak: Habermetre