DPÜ TÖMER'den Futbol Turnuvası
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DPÜ TÖMER'den Futbol Turnuvası

DPÜ TÖMER'den Futbol Turnuvası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DPÜ TÖMER) gerçekleştirdiği öğrenciler arası futbol turnuvası sona erdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DPÜ TÖMER) gerçekleştirdiği öğrenciler arası futbol turnuvası sona erdi.

Yabancı Diller Yüksekokulunun spor alanlarında düzenlenen 1. Öğrenciler Arası Futbol Turnuvası'nda oynanan final maçıyla tamamlandı. Turnuvanın ardından düzenlenen ödül törenine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Atilla Batur, DPÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uslu, TÖMER personelleri ve öğrenciler katıldı.

Finale çıkan iki takım başta olmak üzere tüm öğrencileri kutlayan Rektör Kazım Uysal, "Müdürümüz Doç. Dr. Ahmet Uslu'yu ve TÖMER çalışanlarını düzenledikleri bu turnuvadan dolayı tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz için çok eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı bir etkinlik. Biz bu etkinlikte Azerbaycanlı bir öğrenci ile Fildişi Sahilleri öğrencilerinin, Çadlı öğrenci ile Lübnanlı, Endonezyalı bir öğrencinin uyum içinde birlikte hareket edebildiğini, aynı amaç için kardeşlik duygusu içinde sevinip üzülebildiklerini gördük. 38 ülkeden tüm öğrencilerimiz barış içinde böyle bir etkinlikte bulunması bizler için de bir örnek olmuştur. TÖMER öğrencilerimizin eğitimleri sürerken bir yandan da bu gibi sosyal etkinliklere katılmalarını önemsiyoruz. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi ve şampiyonluğa ulaşan takımı kutluyorum. Yeni etkinliklerde buluşmayı diliyorum" diye konuştu.

Rektör Uysal'ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Hem şampiyon, hem de ikinci olan takımı kutlayan Uysal, şampiyon takıma plaket ve şampiyonluk kupasını, ikinci olan takıma madalyalarını, turnuvanın düzenlenmesinde eş güdümü sağlayan Dilan Ögmen'e de plaket verdi. - KÜTAHYA

DPÜ TÖMER'den Futbol Turnuvası
DPÜ TÖMER'den Futbol Turnuvası
DPÜ TÖMER'den Futbol Turnuvası
DPÜ TÖMER'den Futbol Turnuvası
DPÜ TÖMER'den Futbol Turnuvası
DPÜ TÖMER'den Futbol Turnuvası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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