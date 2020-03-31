DPÜ Senatosundan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek
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Dumlupınar Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Dumlupınar, Güncel

DPÜ Senatosundan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Senatosundan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" yardım kampanyasına birer aylık maaşlarıyla katılma kararı çıktı.

31.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:14
DPÜ Senatosundan

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Senatosundan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" yardım kampanyasına birer aylık maaşlarıyla katılma kararı çıktı.

Dumlupınar Üniversitesi Senatosu video konferans yöntemi ile tek gündem maddesi ile olağanüstü gerçekleştirdiği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına Dumlupınar Üniversitesinin nasıl katkı verebileceği değerlendirilip karara bağlandı. Toplantıda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem de konuyla ilgili bir açıklama yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın açıklamalarını aktaran Prof. Dr. Kazım Uysal, kendisiyle birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın ile Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur'un "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına bir aylık maaşlarını bağışlayacaklarını söyledi. Uysal, tüm senato üyelerine de bu kampanyaya katılma çağrısında bulundu.

Toplantıya katılan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi senato üyeleri de oy birliği ile "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına birer aylık maaşlarıyla katılma kararı aldı. Dumlupınar Üniversitesi senato üyeleri ayrıca üniversitenin tüm akademik ve idari personelinin de kampanyaya destek vermeleri tavsiyesinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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