DPÜ Rektörü Uysal'dan, AFSÜ Rektörü Okumuş'a nezaket ziyareti

08.10.2019 11:32

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş'u makamında ziyaret etti.



Rektör Uysal'a ziyaret sırasında Genel Sekreter Prof. Dr. Atilla Batur da eşlik etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Okumuş, Rektör Uysal'a hediye takdim etti. Uysal, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek Okumuş'a minyatür tablo hediye etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA