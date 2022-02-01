DPÜ'nün yardım tırı İdlib'e uğurlandı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı iş birliği ile Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için başlatılan "Kış Kapıda Yalnız Bırakma" adlı yardım kampanyasıyla toplanan yardım tırları törenle yola çıktı.

Çiniciler Çarşısı önünde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcımız Prof. Dr. Atilla Batur, Kütahya Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Kütahya Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar ve üniversite personeli katıldı.

"Bizim medeniyetimiz insan odaklı bir medeniyettir"

Törende bir konuşma yapan Rektör Kazım Uysal, " Bu hizmette emeği tüm vefakar iş insanlarına ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim medeniyetimiz insan odaklı bir medeniyettir. Bunu dün gösterdiğimiz gibi bugün de gösteriyoruz. Aziz milletimiz dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla insani yardım yapmıştır. Ülkemiz dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinden daha fazla yardım yapmıştır. Dünyanın, tüm insanlığın bizim medeniyetimize ihtiyacı var. Biz inadına, insanlık diyoruz. Düşmüş, yolda kalmış insanlara sahip çıkıyoruz. Üniversitemiz geçen yıl da ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen kampanyaya sahip çıktı ve desteklerini gösterdi. Elimizden geldiği kadar bu yardımları devam ettirmeye çalışacağız. Üniversitemizde yaklaşık 100 farklı ülkeden 8 bine yakın öğrenci var. Üniversitemiz, Suriye başta olmak üzere tüm dünyadan öğrenci alıyor. Darda kalmış, yolda kalmış, eğitimden mahrum bırakılmış, ülkesini terk etmiş öğrencilere de sahip çıkıyoruz. Biz doğruyu yaptıkça, mazlum ve masumun yanında oldukça Allah da bizi muvaffak edecek. Rabbim hepinizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından içerisinde un, kömür, kuru gıda, battaniye ve giyecek eşyalarının yer aldığı tırlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere İdlib'e uğurlandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel