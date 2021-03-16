DPÜ'lü akademisyen ve öğrencilerden anlamlı başarı
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DPÜ'lü akademisyen ve öğrencilerden anlamlı başarı

16.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:59
DPÜ'lü akademisyen ve öğrencilerden anlamlı başarı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin akademisyen ve lisansüstü öğrencileri "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" başlıklı afiş tasarım yarışmasında toplam 7 ödül kazandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin akademisyen ve lisansüstü öğrencileri "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" başlıklı afiş tasarım yarışmasında toplam 7 ödül kazandı.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ve 325 eserin yarıştığı, "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı afiş yarışmasında İstiklal Marşı'nın temsil ettiği değerlerin ve milli mücadele kazanımlarının görselleştirilerek kalıcı eserlere dönüştürülmesinin, genç nesillerin afiş çalışmalarının gelecek kuşaklara aktarılarak milli duyguların yaşatılmasının amaçlandı. Yarışmada Dumlupınar Üniversitesini temsil eden Güzel Sanatlar Fakültesinde görevli akademisyenlerin ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı öğrencilerinin eserleri, seçici kurul tarafından başarılı olarak ilan edildi. Buna göre öğrencilerden Deniz Babilik'in eseri Jüri Özel Ödülü'ne, Arş. Gör. H. Irmak Artan ile öğrenciler Betül Güzel, Rabia Eğiren, Abdülmetin Siyam, Cemre Aslan ve Şeyda Tilbe'nin eserleri de Sergileme Ödülü'ne layık görüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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