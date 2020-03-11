DPÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Ali Çelik görevi devraldı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Prof. Dr. Ali Çelik atandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Prof. Dr. Ali Çelik atandı.

Fakültenin Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Çelik için tören yapıldı.

DPÜ Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, fakültenin fuaye alanındaki törende yaptığı konuşmada, emaneti ehline teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çelik'e başarılar dileyen Uysal, "İslami İlimler Fakültemizin yeni dekanı Ali hocamızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Kendisi zaten Kütahyalıdır. Kütahya'ya ve üniversitemize çok şey katacağına inanıyoruz. Tüm İslami İlimler Fakültesi öğrenci ve çalışanlarına ve özellikle de muhterem hocamız Ali Çelik'e görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Kendisine verilen görevi en iyi şekilde ifa etmeye çalışacağını dile getiren Çelik ise şöyle konuştu:

"Şu anda öğrenci sayımız 900'ün üzerinde. Kurumsallaşmamız tamamlanmamış belki ama zaman içinde o da yapılacak inşallah. Uhdeme aldığım görevin ağırlığını, emanetin büyüklüğünü hissediyorum, biliyorum. İlim sonsuz bir denizdir. Hele İslamiyet daha sonsuz bir deniz."

Daha sonra Uysal, Çelik'e hediye vererek yeni görevinde başarılar diledi.

Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez, Muammer Gavas ve Mustafa Aydın, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, dekanlar, enstitü müdürleri ile fakültenin akademik ve idari personeli katıldı.

Kaynak: AA