KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ İLTEM Danışmanlığındaki Öğrencilere Bakan Varank'tan Ziyaret Kütahya Boğaziçi Koleji öğrencilerinin Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezinin (DPÜ İLTEM) danışmanlık desteği ile geliştirdikleri ve TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmaya hak kazandıkları proje Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından ziyaret edildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezinin (DPÜ İLTEM) desteklediği Kütahya Boğaziçi Koleji öğrencileri TEKNOFEST'e katılma hakkı kazandı.

DPÜ İLTEM'den yapılan açıklamada, merkezimizin danışmanlık desteği ile geliştirdikleri projenin, iki aşamalı eleme sonucu hakemlerden başarılı puanlar alarak 21 - 26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde 'Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması' başlığı altında katılmaya hak kazandığı bildirildi.

Projenin geliştirilmesi aşamasında, DPÜ İLTEM'den Biyoteknoloji alanında danışmanlık desteği alan Biyolog ve Öğretmen Ayşe Umaç danışmanlığındaki ALGFA takımının üyeleri Beste Yaramış, Melek Özcan, Şevval Umaç, Eren Köroğlu, Enes Öztürk festivale katıldıkları Mini Alg Foto-Biyoreaktörü adlı sistemini tanıttılar.

Uzay istasyonlarında oksijen üretirken ortaya çıkan zehirli ve yanıcı özellikteki metan gazı sorununu çözmek için özgün ve yerli bir metot önerisi sunan ALGFA takımının öğrencileri, kısaca MAFBİ (Mini Alg Foto-Biyoreaktörü) adını verdikleri sistemle mevcut sabatier sistemde oluşan metan gazının uzay istasyonundan dışarı salınması ile meydana gelen karbon kaybının önüne geçilmesi ve uzay istasyonlarının daha güvenli bir hale getirilmesini amaçladıklarını belirttiler. Kimyasal reaksiyonlar yerine biyolojik yollarla gerçekleştirilecek olan karbon - oksijen döngüsü sayesinde astronotların uzayda yaşamak için ihtiyaç duydukları oksijeni ve oluşacak biyokütle ile de besin ihtiyacının bir kısmının karşılanmasının hedeflediklerini belirterek bu teknolojinin aynı zamanda denizaltılarda da kullanılabileceğini aktardılar. ALGFA üyeleri, ayrıca çalışmalarınınMustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' ilkesi doğrultusunda yürüttüklerini ve ülkemizin gelecekteki hedeflerine ulaşabilmesi yolunda daha etkin rol almak için istekli olduklarını belirttiler.

ARŞ. GÖR. DR. BAHAR: GENÇLERİMİZ ÇALIŞMALARINI KALIPLARA SIĞDIRMADAN YAPIYOR

ALGFA takımına destek veren DPÜ İLTEM'in müdür yardımcılığı görevini yürüten Fen Edebiyat Fakültemizin Biyoloji Bölümünde görevli Arş. Gör. Dr. Ali Adem Bahar, biyolojinin ve biyoteknolojinin uzay ve havacılık sektöründe olduğu gibi her alanda ihtiyaç duyulan disiplinler olduğunu belirterek, TEKNOFEST gibi etkinlikve yarışmaların daha çok lise gencinin üniversitelerle buluşmasının önünü açtığını kaydetti.

"Biz araştırmacılar yaşımız ve edindiğimiz deneyimler nedeni ile düşüncelerimizi yapılabilirliği daha yüksek ama daha dar kalıplara sokma eğiliminde oluyoruz. Ancak gençlerimiz bu kalıplar olmadan ve kutunun dışında düşünebiliyorlar" diyen Arş. Gör. Dr. Bahar alglerle uzayda oksijen üretimi fikrinin de bu şekilde ortaya çıktığını ifade etti.

TEKNOFEST'e katılmadan önce Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından kabul edilen ALGFA takımı projelerini Rektörümüzle paylaştılar. Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Prof. Dr. Kazım Uysal, ALGFA'yı tebrik ederek öğrencilerin bu azmini takdirle karşıladığını bildirdi. Üniversitemizin sahip olduğu ileri teknoloji altyapı ve akademik birikiminin, ülkemizin nitelik genç insanların yetişmesine sunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Uysal, ALGFA üyesi öğrencilere başarılarının devamını diledi.

BAKAN VARANK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının paydaşlarından biri olduğu festivalde Bakan Mustafa Varank da sergiliklere yaptığı ziyaretlerde Boğaziçi Koleji öğrencilerini de ziyaret etti.

Öğrencilerden prokeleri hakkında bilgi alan Bakan Varank, çalışmada emeği bulunan öğrenci ve eğitimcileri kutladı.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 28 Eylül 2021, Salı/ 143 defa okundu.

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