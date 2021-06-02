Dpü Güzel Sanatlar Myo'da Oyuncak Bebek Sergisi

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ Güzel Sanatlar MYO'da Oyuncak Bebek Sergisi DPÜ Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda Dr. Öğr. Üyesi Birnaz Er yönetiminde, Geleneksel El Sanatları 1. sınıf öğrencileri tarafından üretilen oyuncak keçe bebekler için sergi açıldı.

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ Güzel Sanatlar MYO'da Oyuncak Bebek Sergisi DPÜ Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda Dr. Öğr. Üyesi Birnaz Er yönetiminde, Geleneksel El Sanatları 1. sınıf öğrencileri tarafından üretilen oyuncak keçe bebekler için sergi açıldı.

DPÜ Kütahya Güzel Sanatlar MYO'da oyuncak keçe bebek sergisi açıldı.

Geleneksel El Sanatları 1. sınıf öğrencilerimizin Dr. Öğr. Üyesi Birnaz Er tarafından verilen Aksesuar Tasarımı ve Uygulama dersi kapsamında iğneli keçe yöntemiyle ürettiği oyuncak keçe bebekler meslek yüksekokulumuzda sergilenmeye başladı.

Dr. Öğr. Üyesi Birnaz Er, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Oyuncaklar çocukların gelişim süreçlerinde büyük bir öneme sahiptir. Çocuklar için oyuncak, oyun aracı olmanın yanı sıra onların ruhsal dünyalarını yansıtan, öğrenme süreçlerine yön veren önemli bir eğitici araçtır. Oyuncak bebekler Anadolu kültüründe nazardan korunmada, büyüsel özelliklerde, yağmur dualarında ve törenlerde birbirinden farklı materyallerle üretilerek sembolik amaçlı kullanılmıştır.

El yapımı oyuncaklar değişen ve gelişen dünyamızda üretildikleri materyal ve yöntemlere göre farklılık gösterse de temelde değişmeyerek önemini koruyan öğelerdendir. Günümüzde terapi aracı olma, eğitici oyun kurma, turistik hediyelik eşya olarak kültürel bir öge olma ve üreticisine gelir sağlama gibi farklı içeriklerle üretilebilmektedir.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 02 Haziran 2021, Çarşamba/ 17 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, dumlupinar üniversitesi, Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu,

Kaynak: Habermetre