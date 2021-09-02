DPÜ GSF'den Mohamed Samir'in Tipografik Afişleri Üzerine Seminer
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DPÜ GSF'den Mohamed Samir'in Tipografik Afişleri Üzerine Seminer

DPÜ GSF'den Mohamed Samir'in Tipografik Afişleri Üzerine Seminer
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Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ GSF'den Mohamed Samir'in Tipografik Afişleri Üzerine Seminer DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Arş. Gör. Hidayet Irmak Artan'ın konuşmacı olarak katıldığı Tasarımcı Mohamed Samir'in Tipografik Afişleri Üzerine Bir İnceleme başlıklı seminer düzenledi.

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ GSF'den Mohamed Samir'in Tipografik Afişleri Üzerine Seminer DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Arş. Gör. Hidayet Irmak Artan'ın konuşmacı olarak katıldığı Tasarımcı Mohamed Samir'in Tipografik Afişleri Üzerine Bir İnceleme başlıklı seminer düzenledi.

Güzel Sanatlar Fakültemiz tarafından Tasarımcı Mohamed Samir'in Tipografik Afişleri Üzerine Bir İnceleme Semineri yapıldı.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve Güzel Sanatlar Konuşuyor adlı etkinlik serisinin bir parçası olan seminerde konuşmacı Arş. Gör. Hidayet Irmak Artan katılımcılara şu açıklamalarda bulundu:

Çağdaş tipografik afiş tasarımlarında tipografinin özgün kullanımı oldukça sık görülmeye başlanmıştır. Buna son örneklerden biri Mohamed Samir'in tasarımlarındaki Arap harflerinin kullanımıdır. Afiş tasarımı denince akla ilk gelen illüstrasyon ve yazının oluşturduğu bir kompozisyondur. Ancak günümüzde bu durum farklı bir noktaya gelmiştir. Çağdaş afiş tasarımlarına bakıldığında tipografinin tasarımın bir parçası olarak kullanılmasından çok, tasarımın kendisi olarak kullanıldığı görülmektedir. Fakat bu afişlerin geneli Latin harfleriyle oluşturulmaktadır. Samir'in tasarımlarında Arap harflerini kullanması farklı bir yeniliktir. Bu yeniliğin ise özellikle Batı ve Avrupa'da bilinirliğinin az olması bir problem olarak görülmektedir.

Sunumunda Samir'in afişlerinden de örnekler gösteren Arş. Gör. Artan, sözlerini "Sonuç olarak, tipografik afiş tasarımlarının Latin Harfleri ile sınırlı olmadığı gösterilecektir. Latin harfleri dışındaki bir alfabenin kullanımı ile de yaratıcı ve belki de daha etkileyici tipografik afiş tasarımları yapılabileceği ortaya konmuş olacaktır" diyerek tamamladı ve ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Etkinliğin sonunda Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya, Arş. Gör. Hidayet Irmak Artan'ın gerçekleştirdiği sunum için kendisine teşekkürlerini sundu.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 02 Eylül 2021, Perşembe/ 2 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

Kaynak: Habermetre

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DPÜ GSF'den Mohamed Samir'in Tipografik Afişleri Üzerine Seminer - Haberler
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