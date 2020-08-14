DPÜ, 'Engelsiz Üniversiteler Ödülleri'nde birinci
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DPÜ, 'Engelsiz Üniversiteler Ödülleri'nde birinci

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) 'Engelsiz Üniversiteler Ödülleri'nde Türkiye birincisi oldu.

DPÜ, 'Engelsiz Üniversiteler Ödülleri'nde birinci
14.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:20

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) 'Engelsiz Üniversiteler Ödülleri'nde Türkiye birincisi oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl Covid-19 salgını dolayısıyla video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen törende üniversitemizi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay temsil etti.

Törende ilk olarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin 13'ü turuncu biri de mavi olmak üzere toplam 14 bayrak sahibi olarak Türkiye'de en çok bayrağa sahip üniversite unvanını kazandığı duyuruldu ve engelsiz erişime uygunluğu ifade eden bayrakları kazanan akademik ve idari birimleri sayıldı.

Toplantıda ilk sözü alan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, "Bizim için Engelsiz Üniversite Ödülleri ciddi anlam ifade ediyor. Bu alanda yapmak istediğimiz çalışmalara sizlerden gelen desteklere teşekkür ediyorum" diyerek şöyle devam etti: "Bu başarıda emeği geçen çalışanları, Engelli Öğrenci Birimini, sorumlu rektör yardımcısını ve en önemlisi de bu çalışmalara yön vererek öncülük eden Rektörümüzü tebrik ediyorum. Türkiye'de üniversiteler Engelsiz Üniversite çalışmalarına beklediğimizin çok üstünde destek verdiler. Bu sebeple beş yılda ulaşmayı hedeflediğimiz noktaya neredeyse iki yılda eriştik. Binalara erişim alanında olumlu dönüşler aldık. Bunun yanında istedik ki, öğrenciler yerleşkeye ulaşmakla kalmasınlar derslere de engelsiz olarak ulaşsınlar, sosyal hayata katılsınlar. Üniversitede engellilere özel bir konserler yapılmakla kalmasın, engellilerin düzenlediği bir konserler yapılsın. YÖK olarak bu konuya merhamet odaklı değil hak odaklı yaklaştık. Açıkçası binaların erişimi konusunda ulaştığımız noktaya eğitimde erişilebilirlik çalışmalarında da erişmemiz gerekiyor. Şu anda engelli öğrenci sayımız az olduğu için bu alanda istediğimiz noktada olmasak da, bu çalışmalar yapıldıkça engelli öğrencilerimiz de üniversite hayatına daha fazla katılacaklar. Bizler engelli olsun olmasın tüm öğrencilerin hayata katılması için çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz."

"Engelsiz üniversitede öncü olmaya devam edeceğiz"

Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin YÖK tarafından Engelsiz Üniversite Ödülleri 2020'de kazandığı birinciliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı: Uzun soluklu bir çalışmanın ardından bu noktaya geldik. 2019 yılında Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un elinden Eğitim Alanında Erişebilirlik Ödülü'nü almıştık. Açıkçası bugün açıklanan sonucu bekliyorduk. Engelsiz üniversite alanında çok çalışma ve yatırım yaptık. Bu ödül bizim hakkımızdı. Siz de bu hakkı teslim ettiniz. Size yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle bundan sonra biz Türkiye'deki eğitim kurumları içinde önde olmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Sadece binaların erişilebilir olması değil, navigasyon programları ve dijital kütüphane gibi öğrencilerimizin hayatını ve eğitimini kolaylaştıracak dijital alandaki çalışmaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Eğitimde erişilebilirlik alanında patent alan ve alacak yazılımlarımız var. Lisansüstü eğitimi alan iki öğrencimizden oluşan çalışma grubunu bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest 2020'ye uğurlayacağız. Öğrencilerimiz festivalde üniversitemizi temsil edecekler. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak engelsiz üniversite alanında ilk ve öncü üniversite olmak istiyoruz. Sizden gelen bu destekle çalışmalarımızı daha büyük bir azimle sürdüreceğiz."

"Çalışmalarımız daha da iyiye gidecek"

DPÜ Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Öncelikle bu ödülü almış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Uzun soluklu bir mesai harcayarak bu noktaya geldik. Sizin de önemli desteğiniz ve hakkaniyetli yaklaşımınızla bu çalışmaların daha da iyiye gideceğine söz veriyoruz. Biz engelli öğrencilerimizi seviyoruz ve onları da hem toplumda hem de üniversitemizde yer almasını istiyoruz. Onların varlığı sayesinde bizim göremediğimiz noktaları daha da iyileştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu sebeple onları daha çok aramıza katmak istiyoruz. Böylece Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde engelli bireylere yönelik daha iyi çalışmaların öne çıkacağına inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"YÖK'ün desteği bizi daha da motive etti"

Son olarak sözü alan Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay ise engelli öğrencilerin eğitim hayatında da desteklenmesi çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Biz bu çalışmaları harfiyen yerine getiriyoruz ve bunun da karşılıklarını almaya başladık. Görme engelli bir öğrencimiz Bitlis Eren Üniversitesinde öğrenim gören bir öğrencimize üniversitemizdeki çalışmalardan söz etmiş. Onun tavsiyesiyle bu yıl Bitlis Eren Üniversitesinden yatay geçişle bu öğrencimizi kabul edeceğiz. Spor Bilimleri Fakültemize büyük talep var. Bunun yanında bir spor kulübü çalışmasını yürütüyoruz. Büyük bir proje ile gündeme geleceğiz. YÖK'ün bu alandaki desteği bizi daha da motive etti. Üniversite yönetimimizin desteği sürdükçe Kütahya Dumlupınar Üniversitesi çok daha iyi noktalara gelecektir" şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, akademik ve idari birimlerimizin kazandıkları bayrakların en kısa sürede Üniversitemize ulaştırılacağını ifade ederek sözlerini tamamladı.

DPÜ'ye 14 bayrak

Yükseköğretim Kurulunun Engelsiz Üniversite Bayrak ödülleri kapsamında Mekanda Erişilebilirlik alanında ödül kazanan birimlere turuncu, Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik alanında ödül kazanan birimlere mavi, Eğitimde Erişilebilirlik alanında ödül kazanan birimlere ise yeşil bayrak veriliyor.

YÖK'ün yaptığı değerlendirme sonucu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin kazandığı 14 bayrak şu yerleşke ve binalarda yer alacak: Evliya Çelebi Yerleşkesi (Mavi bayrak), Evliya Çelebi Yerleşkesi Turuncu bayrak, Bedesten (Turuncu bayrak), Engelli Öğrenci Birimi, (Turuncu bayrak) Fen Edebiyat Fakültesi, (Turuncu bayrak) Hüsnü Özyeğin Kız Öğrenci Yurdu, (Turuncu bayrak), Kapalı Spor Salonu, (Turuncu bayrak) Konukevi, (Turuncu bayrak) Olimpik Yüzme Havuzu, (Turuncu bayrak) Mühendislik Fakültesi, (Turuncu bayrak) Rektörlük binası, (Turuncu bayrak) Şehit Ömer Halisdemir Kütüphanesi (Turuncu bayrak) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, (Turuncu bayrak) ve Yabancı Diller Yüksekokulu (Turuncu bayrak). - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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