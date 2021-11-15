KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ EEM Öğrencilerimizin Projelerine TÜBİTAK Desteği TÜBİTAK, Elektrik Elektronik Mühendisliği (EEM) bölümü öğrencilerimizin akademisyenlerimizin danışmanlığında 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'na yaptığı üç proje başvurusunu desteklenme kararı verdi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencilerimizin 2209-A Proje Önerileri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Namdar ve Dr. Öğr. Üyesi Arif Başgümüş danışmanlığında, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2021 yılı 1. dönem çağrısı için önerilen 4 projeden 3'ü TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.

TÜBİTAK tarafından 2021 Kasım'da açıklanan sonuçlara göre Ege Özbay'ın görev aldığı Sürü İnsansız Hava Araçlarının Derin Öğrenme Tabanlı Haber leşmesi ve Kontrolü projesi ile Salih Tekin vee Murat Gök'ün yürütücülüklerini üstlendiği Görüntü İşleme Tabanlı Otonom Hareketli İHA ile Nesne Taşıma Sistemi projeleri kurumun destek vereceğini açıkladığı projeler arasında yer aldı. Söz konusu projeler Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Namdar'ın danışmanlıklarında hayata geçirilecek. Öte yandan Dr. Öğr. Üyesi Arif Başgümüş'ün danışmanlığını üstlendiği ve Hakan Kaya ile Selcan Sıla Yılmaz'ın üstlendikleri Elektrikli Araçlarda Şarj İşleminin Şebeke Üzerindeki Tüketim Miktarının Yapay Zeka ile Öngörülmesi başlıklı çalışması da TÜBİTAK'ın destekleyeceği projeler arasında gösterildi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümümüzden yapılan açıklamada "Tüm proje ekiplerini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 15 Kasım 2021, Pazartesi/ 123 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, TÜBITAK, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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