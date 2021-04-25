DPÜ'den ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DPÜ'den ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

DPÜ'den ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, şanlı bir tarihe sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle son yıllarda uluslararası arenada yoğun ve çok haksız bir şekilde Ermenilere soykırım yapmakla suçlandığı hatırlatıldı.

Sözde Ermeni soykırımı iddialarının ne tarihi gerçeklere ne de hukuki bir temele dayanmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere pek çok uluslararası yargı organının aksi yöndeki kararları hukuki bir gerçek olarak ortada dururken, Türkiye'nin gerçeklerin ortaya çıkması için resmi arşivlerin karşılıklı açılması yönündeki isteği yanıtsız bırakılırken, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizle çıkarları bir şekilde çatışan hemen her ülke, diplomasi yerine bu kara propagandaya alet olarak ülkemizi zor durumda bırakmaya çalışmak gibi ucuz yöntemlere başvurmuştur."

Açıklamada, başka devletlerin soykırım kavramını kabul etmesinin hem Türkiye hem de uluslararası hukuk açısından hiçbir hükmü olmadığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
Selçuk Bayraktar'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: Kararı siyasidir, kirlidir
Selçuk Bayraktar'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: Kararı siyasidir, kirlidir
Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ünal Karaman Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DPÜ'den ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 01:54:57. #1.16#

title