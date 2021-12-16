KÜTAHYA (Habermetre) - Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ'de Yeni Medya ve İletişim Tasarımı Semineri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Güzel Sanatlar Konuşuyor etkinliği kapsamında Öğr. Gör. Erdoğan Dizdar'ın konuşmacısı olduğu Yeni Medya ve İletişim Tasarımı başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültemizde Yeni Medya ve İletişim Tasarımı başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Çevrim içi olarak düzenlenen ve Öğr. Gör. Erdoğan Dizdar'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde hızla gelişmekte olan dijital çağda, kullanıcı, izleyici, yansıtıcı özelliklere sahip yeni medya ve iletişim tasarımı mecralarının ilerleyiş süreçlerinden, küresel alanda sahip olduğu konum ve uygulamalardan bahsedildi. Öğr. Gör. Dizdar, sunumunda ayrıca yaşanılan dönemde iletişim tasarımının değişen rolleri ve bu rollerin başında gelen dijital sanat anlayışının yapmış olduğu katkı ve gelişimler hakkında bilgiler verdi.

Sunumun ardından dinleyicilerin sorularını cevaplandıran Dizdar'ın konuşmasının ardından Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Eren Evin Kılıçkaya, Dizdar'a gerçekleştirdiği sunumu için teşekkür etti.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 16 Aralık 2021, Perşembe/ 18 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet