DPÜ'de "Proje Tasarım Teknikleri" semineri
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DPÜ'de "Proje Tasarım Teknikleri" semineri

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DPÜ'de 'Proje Tasarım Teknikleri' semineri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Proje Yönetim Ofisi Koordinatörlüğü tarafından Lisans Öğrencilerine Yönelik Proje Tasarım Teknikleri Semineri çevrim içi olarak düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Proje Yönetim Ofisi Koordinatörlüğü tarafından Lisans Öğrencilerine Yönelik Proje Tasarım Teknikleri Semineri çevrim içi olarak düzenlendi.

DPÜ Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu'nun moderatörlüğünde yürütülen programa çok sayıda öğrencinin yanı sıra akademisyen ve idari personel de katıldı.

Seminere konuşmacı olarak katılan Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata öğrencileri bilimsel çalışmalara özendirici bilgiler paylaştı. Öğrencilerin gelişimi ve meslek hayatına hazırlıkları bakımından, proje faaliyetlerinin faydalı yanlarına değindi. Proje tabanlı çalışmalar için hazırlık aşamalarında nelere dikkat edilmesi gerektiği konularını ele aldı.

Seminerde proje ile yol alırken ilerlemeyi zorlaştıran engellerin neler olduğunu, projeye ve ekibe zarar verici faktörlerin neler olduğunu, benzer projelerin başkaları tarafından da yapılıyor olma ihtimalinin olup olmadığını, yapılacak çalışmanın kısa sürede çekiciliğinin kaybolma, heyecanın sönebilme, modasının geçme riski olup olmadığının, çok çalışılan, bilindik, herkesin bildiği bir iş ya da alandan mı proje geliştirildiğinin öngörülmesi ve bu hususları dikkate alarak bir analiz yapılmasının hazırlık aşamasındaki gerekliliğinin altı çizildi.

Seminerde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez "Öğrencilerin lisans öğrenimlerine katkı sağlanması bakımından böylesi seminerler çok büyük önem arz etmektedir. Seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mustafa Böyükata'ya ve seminerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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